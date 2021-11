AppSalat: GoodNotes derzeit für 3,99 Euro erhältlich

Die Notiz-App Notability stieg vor einigen Tagen auf ein Abomodell um, was viele Nutzer verärgerte. Aufgrund dieser umstrittenen Entscheidung bietet der Konkurrent GoodNotes seine App nun für kurze Zeit zu einem rabattierten Preis an.

Notability führte das erwähnte neue Preismodell mit Version 11 vor wenigen Tagen ein. Nach einer gewissen Umstellungsphase wird es ein Abo für 15 Euro pro Jahr geben, welches den Zugriff auf Features wie die Synchronisation von Notizen freischaltet.

Ursprünglich war der Plan, dass alle bestehenden Kunden die Pro-Funktionen für ein Jahr kostenlos bekommen und danach ebenfalls jährlich zur Kasse gebeten werden. Nach zahlreichen Beschwerden von Nutzern zog man das zurück – alle bereits bezahlten Funktionalitäten bleiben in Notability 11 auf Lebenszeit erhalten.

Dennoch schalteten sich am Mittwochmorgen die Entwickler von GoodNotes ein und kündigten einen Rabatt für ihre App an.

Und zwar ist GoodNotes von Mittwoch, den 03. November, ab zirka sechs Uhr bis zum Freitag, dem 05. November, bis zirka sechs Uhr für nur 3,99 Euro erhältlich. Der reguläre Preis beträgt 8,99 Euro, die Ersparnis liegt also bei etwa 50 Prozent.

🚀We’ve made the decision easier for you.



For 48 hours only, we’re making GoodNotes 50% off 🔥



Spread the word & get the most-loved note-taking app now! 👉 https://t.co/Bih8MYdeDH pic.twitter.com/IibmDjK20k