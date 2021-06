Home Apple AppSalat – Arcade Special: Alto’s Odyssey: The Lost City und Angry Birds Reloaded im Anmarsch

Seit einigen Wochen zieht Apple nach und nach beliebte Spiele-Klassiker auf Apple Arcade. Das Ganze geht nun mit Alto’s Odyssee: The Lost City und Angry Birds Reloaded weiter. Was euch erwarten wird, lest ihr im heutigen AppSalat.

Im April wurde angekündigt, dass neben den Arcade-Originalen auch Klassiker in diesem Abo verfügbar gemacht werden. Der Vorteil ist dabei, dass diese dann ohne Werbung oder In-App-Käufen kommen. Einige Titel erschienen sogar noch im selben Monat, wie etwa Monument Valley+. Nun stehen Alto’s Odyssey: The Lost City und Angry Birds Reloaded in den Startlöchern. Ein genaues Release-Datum wird allerdings nicht verraten.

Alto’s Odyssey: The Lost City

Die Alto-Reihe ist bereits seit vielen Jahren im App Store vertreten. Dabei handelt es sich um ein Jump-and-Run-Spiel, das zu Beginn leichter aussieht, als es eigentlich ist. Alto‘s Odyssey: The Lost City ist nun der Nachfolger von Alto‘s Odyssey. Ihr müsst die einzelnen Stufen mit eurem Sandboard durchqueren, um die „Verlorene Stadt“ zu finden. Neu ist außerdem das sogenannte Biom mit verschiedenen neuen Herausforderungen.

Angry Birds Reloaded

Angry Birds Reloaded soll alles bieten, was auch das Original draufhatte. Zusätzlich dazu bekommt man mit Angry Birds Reloaded eine verbesserte Optik, neue Power-Ups, einen Spielmodus mit Adlern und neue Charaktere mit weiteren Fähigkeiten. Genauer gesagt handelt es sich bei den neuen Figuren um die Vögel aus dem Angry-Birds-Film.

Apple Arcade: Preise

Apple Arcade bekommt ihr für 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr. Außerdem ist es in Apple One ab 14,95 Euro pro Monat enthalten.

