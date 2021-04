Home Apple AppSalat: Das ist neu bei Apple Arcade!

AppSalat: Das ist neu bei Apple Arcade!

Abonnenten von Arcade dürften bemerkt haben, dass mit einem Schlag ein ganzer Haufen an neuen Titeln dazukam. Noch dazu finden wir viele bekannte Namen darunter. Was es damit auf sich hat, lest ihr in dieser Ausgabe von unserem AppSalat.

Apple führte zwei neue Kategorien in Apple Arcade ein. Eine heißt „Zeitlose Klassiker“, die andere hört auf den Namen „Legendäre Spiele“. Apple will damit Spiele, die viele kennen und lieben, mit den Vorteilen von Arcade verbinden. Zu diesen gehören ein werbefreies Spieleerlebnis, keine In-App-Käufe und das Teilen des Zuganges zu Apple Arcade mit bis zu sechs weiteren Familienmitgliedern. Unterm Strich sollen 180 bereits bekannte Games im Laufe der nächsten Wochen dazukommen. Etwas schade ist nur, dass die Inhalte der beiden Kategorien nur auf dem iPhone und dem iPad funktionieren. Der Mac oder ein Apple TV werden von diesen nicht unterstützt.

Parallel dazu fügte man wieder eine Handvoll Exklusivtitel hinzu, das kennen wir bereits schon von den vergangenen Monat. Das sind unter anderem „NBA 2K21 Arcade Edition“, „Star Trek: Legends“ und „The Oregon Trail“.

Apple Arcade: Ein kurzer Überblick über die neuen Spiele

Apple Arcade: Preise

Apple Arcade für iOS, iPadOS, macOS und tvOS kostet 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr.

