Home Apps AppSalat AppSalatArcade: Hidden Folks+ bald verfügbar

AppSalatArcade: Hidden Folks+ bald verfügbar

Apple erweitert den Umfang von Apple Arcade nach wie vor rasant. Demnächst kann man einen weiteren Titel, Hidden Folks+, über den Abo-Dienst herunterladen. Was dieses Spiel kann, klären wir im heutigen AppSalat.

Seit April des vergangenen Jahres ziehen immer mehr Klassiker, die bereits im App Store vertreten waren, in den Bereich von Apple Arcade ein. Diese Plus-Versionen haben den Vorteil, dass sie zu keinem zusätzlichen Preis und ohne Werbungen und In-App-Käufen spielbar sind. Auch bei Hidden Folks+ handelt es sich um einen solchen Kandidaten – schauen wir uns an, was uns hier erwartet.

Hidden Folks+: Darum geht es

In Hidden Folks+ erwarten einen 32 handgezeichnete Gebiete, in denen man mehr als 300 verschiedene Ziele suchen muss. Dafür muss man die Landschaft durchkämmen und auf Hinweise achten. Sollte man einmal nicht weiterkommen, gibt es auch noch Tipps, welche die Suche vereinfachen sollen. Hat man genügend Dinge aufgespürt, wird das nächste Level aktiviert.

Um das Benutzererlebnis zu verbessern, baute der Entwickler noch einige praktische Features ein. Darunter drei verschiedene Farbmodi, wie zum Beispiel eine dunkle Ansicht für in der Nacht, sodass man von den weißen Flächen nicht geblendet wird. Ebenfalls werden Spielstände mit iCloud synchronisiert, man kann also überall dort fortsetzen, wo man zuvor aufhörte.

Hidden Folks+ wird sehr wahrscheinlich noch ab Januar für das iPhone, das iPad, den Mac und den Apple TV verfügbar sein. Wann genau, ist allerdings noch nicht bekannt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!