Apples VR-Brille soll Mitte 2022 kommen

Apples AR-Headset soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres auf den Markt kommen: Dieser VR-Helm wird wohl ein Schritt auf dem Weg hin zu einer AR-Brille sein, die sich auch unterwegs und weitgehend unabhängig von weiterer Technik einsetzen lassen soll.

Apples erstes VR-Headset wird im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden, das schreibt aktuell der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo, der in der Regel über recht gute Quellen in Apples Umfeld verfügt. In einer Notiz für Investoren spricht der Experte über die Tätigkeit von Genius, einem langjährigen Apple-Zulieferer. Genius liefert aktuell etwa Linsen für Kameras in Apples iPhone. Genius werde auch die Linsen für die Kameras in Apples VR-Brille liefern und davon besitzt das Gerät wohl einige. Früheren Einschätzungen nach soll das Gadget mit bis zu 15 Kameras ausgestattet sein, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apples VR-Brille soll in zweitem Quartal 2022 kommen

Apple werde die VR-Brille vermutlich im zweiten Quartal 2022 auf den Markt bringen, so der Analyst. Zu Beginn werde man sich in der Hauptsache auf Linsen von Genius verlassen müssen, heißt es weiter.

Lagan, ein weiterer langjähriger Zulieferer von Linsen für das iPhone, sei sehr an der Lieferung von Komponenten auch für die Vr-Brillen interessiert, technisch sei das Unternehmen aber frühestens 2023 so weit. Die VR-Lösung von Apple soll dem Vernehmen nach über eine innovative Augensteuerung bedient werden, Apfelpage.de berichtete.

Apple dürfte das Gadget als Teilziel auf dem Weg zu einer leichten AR-Brille für die Nutzung auch unterwegs sehen.

