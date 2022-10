Home Apple Apples Greg Joswiak: Werde das Wort Metaverse nie benutzen

Apple sieht die Zukunft nicht im Metaverse, das wird immer wieder anhand der Aussagen der leitenden Manager deutlich. Hatte sich erst kürzlich Tim Cook eher abschätzig über die Zuckerberg-Vision geäußert, setzte nun Greg Joswiak nach – allerdings hatte er auch eine Steilvorlage.

Apple sieht zwar die Zukunft der mobilen Technik, das Next Big Thing nach dem iPhone sozusagen, in virtuellen oder zumindest erweiterten Realitäten, das wurde Tim Cook in den letzten Jahren nicht müde zu betonen, doch diese AR-Zukunft hat so gar nichts mit dem Metaverse gemein, das man bei Ex-Facebook Meta seit kurzem propagiert.

Daran ließ nun auch Greg Joswiak, Marketingchef bei Apple, keinen Zweifel. Auf der WSJ Tech Live-Konferenz wurde er gefragt, was das Metaverse für ihn bedeute. Den Satz, den die interviewten Top-Manager beenden sollten, schloss er mit dem Statement ab, das Metaverse sei ein Wort, das er zumindest nie benutzen werde.

Apple glaubt an MR, aber nicht ans Metaverse

Weitere erhellende Erkenntnisse waren aus den beiden Managern in Bezug auf Apples VR-Pläne nicht herauszubringen, was aber auch nicht wirklich überrascht. Derzeit wartet die interessierte Öffentlichkeit noch auf Apples erste Mixed Reality-Brille. Die Erwartungshaltung ist hoch, denn Apple hat auf der einen Seite einem kompletten VR-Raum eine Absage erteilt, andererseits aber noch keine Hinweise auf mögliche Killeranwendungen seiner vermutlich hochpreisigen Brille gegeben.

Meta indes hat schon vorgelegt und vor kurzem seine neue Quest Pro vorgestellt. Mit ihr kann man den virtuellen Raum bereisen, doch dort ist es aktuell noch öde und leer – Wasser auf die Mühlen von Tim Cook, der hatte vor kurzem erst erklärt, er glaube nicht, dass der Durchschnittsmensch im Metaverse leben möchte. Meta reagiert auf diese fehlende Begeisterung mit einer unmissverständlichen Anweisung an alle Beschäftigten: Die Mitarbeiter haben die Aufgabe, sich in das Metaverse zu verlieben.

