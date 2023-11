Home Daybreak Apple Apples Bankpartner weg | 5G-Modem weg | geteilte Playlisten weg – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das waren gleich zwei potenziell schwerwiegende Nachrichten gestern. Einerseits steht Apples Kreditkarte womöglich vor dem Aus. Zudem könnte auch das eigene 5G-Modem kippen, in beiden Fällen gibt es noch viele offene Fragen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Ein Ende mit Ansage war das: Goldman Sachs und Apple beenden ihre Zusammenarbeit. Die Beziehung war schon seit einiger Zeit nicht mehr so recht harmonisch, nun bricht das Trennungsjahr an. Was das für die Apple Card bedeutet, wer weiß das schon, hier die Infos.

Steht das eigene Modem auch auf der Kippe?

Schlecht sieht es auch mit den Plänen für Apples eigenes Modem aus, diese sollen aktuell zur Disposition stehen, zu groß sind wohl die Probleme bei der Entwicklung, hier die Infos.

Apple knausert bei den Chips

Apples märchenhafte Erfolge bei eigenen Chips für iPhone und Mac basieren im Kern auf der Vorarbeit von ARM, auf deren Architektur basiert mehr oder weniger die ganze mobile Welt. Trotzdem zahlt Apple kaum etwas an den Chipentwickler aus Großbritannien, hier weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple Music hat schon vorgelegt, doch es gibt noch mehr Jahresrückblicke. Ihr könnt etwa eure Lieblingsbücher 2023 noch einmal überfliegen.

Auch gibt es nun die Top-Podcasts 2023 – von Apple zusammengestellt.

Und wer bei Spotify ist, erhält hier jetzt auch seinen persönlichen Jahresrückblick.

Platzt die Übernahme?

Amazon wollte einen bekannten Hersteller von Staubsaugerrobotoern übernehmen und daraus zweifellos interessante neue Produkte entwickeln, doch der Deal steht auf der Kippe, hier die Infos.

Apple bekommt es mit den Playlisten nicht hin.

Und in der neuesten Beta von iOS 17.2 sind die gemeinsamen Playlisten von Apple Music plötzlich wieder weg, warum auch immer, hier die Infos.

Ich wünsche euch einen unfallfreien Start in den Donnerstag.

