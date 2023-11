Home Apple Mord und Totschlag im Kopfhörer: Deutsche lieben das Verbrechen

Neben Apple Music und Apple Büchern hat auch die Podcasts-App einen Jahresrückblick aufzuweisen. Ein Blick in die deutschen Top10 der Podcasts offenbart eine abgründige Begeisterung für Mord und Totschlag. Hört ihr auch gern TrueCrime?

Das Jahr geht dem Ende entgegen und die Jahresrückblicke häufen sich – auch bei Podcasts. Apple betreibt mit der eigenen Podcasts-App nebst Webplattform trotz Verluste an Marktanteilen an Spotify und Co. noch immer eine der größten Podcast-Verzeichnissen – das hat natürlich auch einen Jahresrückblick, wie bei Musik und Büchern gegliedert in regionale und globale Trends.

Deutsche lieben das Verbrechen

Faszinierend ist beim Blick in die Podcast-Top10 die anhaltende Faszination am Verbrechen. Mord und Totschlag sind weiterhin populäre Themen, wobei sich die Begeisterung der Hörer darüber, selbst zum Mordopfer zu werden, wahrscheinlich antiproportional zur Begeisterung fürs Genre entwickeln dürfte.

Das sind die deutschen Podcast-Top10

Daneben sind Talkformate ebenfalls als Podcast beliebt – dies sind die zehn beliebtesten Sendungen in Deutschland auf Apple Podcasts:

Verbrechen LANZ & PRECHT Kurt Krömer – Feelings Mordlust Baywatch Berlin Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft MORD AUF EX Apokalypse & Filterkaffee Lage der Nation – der Politik-Podcast aus Berlin Eine Stunde History – Deutschlandfunk Nova

Die erfolgreichsten neuen Veröffentlichungen 2023 hat Apple ebenfalls aufgeführt:

Die Ernährungs-Docs – Essen als Medizin Sunset Club Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste Kalk & Welk – Die fabelhaften Boomer Boys life is felicious Hazel Thomas Hörerlebnis Das Lederhosen Kartell Frauke Liebs – Die Suche nach dem Mörder Lubi – Ein Polizist stürzt ab 11KM: der tagesschau-Podcast

Weitere Top10 bei Apple

Daneben listet Apple in einer entsprechenden Mitteilung auch die Top10 der reichweitenstärksten und am häufigsten geteilten Sendungen und Episoden auf, ebenso wie eine Top10 der beliebtesten kostenlosen Kanäle.

Hört ihr auch so gern vom Verbrechen?

