Strava baut Gruppen-Funktionen aus: Neuer Events-Tab, Races-Hub und mehr

Wer regelmäßig mit anderen trainiert, kennt das Problem: Die Verabredung zum gemeinsamen Lauf oder zur Gruppenfahrt läuft oft genug über Messenger, Whatsapp-Gruppen oder schlicht Face to Face. Strava will genau hier ansetzen und rollt mehrere neue Funktionen aus, die das gemeinsame Sporttreiben stärker in den Mittelpunkt der App rücken.

Events-Tab bündelt Gruppenaktivitäten

Herzstück des Updates ist ein neuer Events-Tab innerhalb der Gruppen-Funktion, wie Strava ankündigt. Dort werden bevorstehende Aktivitäten gebündelt angezeigt – von Gruppenläufen über gemeinsame Radtouren bis hin zu Wettkämpfen. Die Vorschläge orientieren sich dabei an den eigenen Sportarten und dem Standort, sodass im Idealfall nur relevante Veranstaltungen in der Nähe auftauchen.

Races-Hub mit Runna-Integration

Eng damit verknüpft ist der neue Races-Hub. Strava integriert hier erstmals die Renndatenbank von Runna direkt in die eigene App. Läufer können darüber Wettkämpfe entdecken, die zum eigenen Zeitplan und den persönlichen Zielen passen – und bei Bedarf gleich einen passenden Trainingsplan von Runna starten. Training und Wettkampfvorbereitung sollen so enger zusammenwachsen, statt wie bisher auf verschiedene Apps verteilt zu sein.

Neue Anlaufstelle für Club-Organisatoren

Abseits der App hat Strava außerdem den Club-Organizer-Hub überarbeitet. Unter strava.com/club-organizers finden Verantwortliche von Lauf- oder Radgruppen künftig eine zentrale Anlaufstelle mit Ressourcen, Tipps und Werkzeugen für den Aufbau und das Wachstum ihrer Clubs. Das richtet sich ausdrücklich nicht nur an erfahrene Organisatoren, sondern soll auch Neulingen den Einstieg erleichtern.

Community als Wachstumstreiber

Dass Strava die Community-Funktionen ausbaut, kommt nicht von ungefähr. Die Plattform zählt nach eigenen Angaben mittlerweile über 195 Millionen Nutzer weltweit. Gerade die soziale Komponente – gemeinsame Aktivitäten, Clubs, gegenseitige Motivation – dürfte ein wesentlicher Faktor sein, der die App von reinen GPS-Trackern abhebt. Erst vor einiger Zeit hatte das Unternehmen das Thema Wandern stärker in den Fokus gerückt, jetzt folgt der nächste Schritt in Richtung Gruppenaktivitäten. Wann genau die neuen Funktionen bei allen Nutzern verfügbar sind, hat Strava nicht im Detail kommuniziert. Die Erfahrung zeigt, dass solche Rollouts häufig schrittweise erfolgen. Wer die App auf dem iPhone nutzt, sollte in den kommenden Tagen und Wochen nach einem Update im App Store Ausschau halten.