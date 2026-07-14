Apple TV kündigt neue Thrillerserie „Guily Pleasures“ mit Julia Garner an

Apple TV erweitert sein Serienportfolio um eine neue Thriller-Serie. In „Guilty Creatures“ übernimmt die dreifache Emmy-Preisträgerin und Golden-Globe-Gewinnerin Julia Garner dabei die Hauptrolle.

Guilty Creatures“ basiert auf True-Crime-Buch

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen True-Crime-Buch von Mikita Brottman mit dem vollständigen Titel „Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida“. Im Mittelpunkt stehen zwei junge, tiefgläubige Liebende, deren leidenschaftliche Affäre in einem Mord endet – und die anschließend 18 Jahre lang mit den seelischen Folgen leben müssen. Angesiedelt ist das Ganze im Florida Panhandle. Hinter der Kamera hat Apple TV namhafte Köpfe versammelt: Regie führt Craig Gillespie („I, Tonya“, „Pam & Tommy“), der gleichzeitig als Executive Producer fungiert. Stuart Zicherman („The Americans“, „The Shrink Next Door“) übernimmt die Rolle des Showrunners, das Drehbuch stammt von Sarah DeLappe („Bodies Bodies Bodies“). Produziert wird die Serie von Tomorrow Studios („ONE PIECE“, „Physical“) für Apple TV. Wann „Guilty Creatures“ an den Start geht, ist bislang nicht bekannt.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.