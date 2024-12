Home Apple Watch Apple Watch Ultra 3: Mit Satelliten-Verbindung und 5G?

Apple Watch Ultra 3: Mit Satelliten-Verbindung und 5G?

Die Apple Watch Ultra ist die High-End Smartwatch von Apple. Sie überzeugt vor allem durch eine lange Akkulaufzeit, ein widerstandsfähiges Titan-Gehäuse und einen mehr oder weniger frei belegbaren Action Button. In diesem Jahr wurde sie nur minimal überarbeitet, die Apple Watch Ultra 3 soll dagegen mit einer spannenden Neuerung kommen.

Seit dem iPhone 14 ist es möglich, Notfall SOS via Satellit abzugeben, wenn man sich in einer Notlage ohne Mobilfunkverbindung befindet. Mit dem iPhone 16 erweiterte Apple die Funktion auf normale Textnachrichten via iMessage. Laut Mark Gurman von Bloomberg will Apple die Funktion bald auf seine Watches bringen.

Formfaktor begünstigt Entscheidung

Die nächste Apple Watch Ultra 3, die im Herbst 2025 erwartet wird, soll diese Funktion ebenfalls bekommen. Sie richtet sich an Leute, die auch mal ohne iPhone abseits der Zivilisation unterwegs sind. Die Technologie benötigt einigermaßen Platz und Energie, weshalb die Ultra neben ihrem Einsatzgebiet mit einem deutlich größeren Gehäuse und der längeren Akkulaufzeit die logische Wahl für eine Implementierung ist.

Von LTE auf 5G: Apple will Uhren aufwerten

Zudem stellt Gurman im gleichen Artikel in Aussicht, dass sämtliche Apple Watches mit Mobilfunk bald mit 5G ausgestattet werden. Bisher sind diese mit LTE verfügbar, die Entwicklung eines Apple-eigenen 5G-Modems ist mittlerweile aber abgeschlossen. Es soll im kommenden Jahr im iPhone SE 4 debütieren, Apfelpage berichtete über einen möglichen Start im Frühling. Im Herbst könnten dann die Apple Watches folgen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.