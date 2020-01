Apple Watch Series 6, AirPods Pro und iPod Touch: 2020 bringt Änderungen in der Lieferkette

Apple wird im neuen Jahr wohl einige Umstrukturierungen in seiner Lieferkette vornehmen. Sie betreffen im wesentlichen die AirPods Pro, die Apple Watch und den iPod Touch. Der Effekt für den Endkunden könnte in einer besseren Verfügbarkeit bestehen.

Im gerade einmal zwei Tage alten neuen Jahr 2020 wird Apple womöglich einige seiner Zulieferer neu gruppieren, so sieht es der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer aktuellen Notiz der Analysefirma TF International Securities spricht er von einer Verlagerung von Fertigungsaufträgen, die zunächst die AirPods Pro betrifft. Danach werde das chinesische Unternehmen Goertek in der ersten Jahreshälfte die Fertigung der AirPods Pro aufnehmen, das Unternehmen ist auch dabei, entsprechende Kapazitäten in Vietnam zu errichten, was auch die Lohnkosten deutlich zu drücken verspricht, Apfelpage.de berichtete. Unterstützt werden soll Goertek sodann von dem Zulieferer Luxshare Precision. Ein gesteigerter Ausstoß könnte auch die Verfügbarkeit direkt bei Apple verbessern, aktuell müssen Kunden noch immer recht lange auf ihre Bestellungen warten.

Auch Änderungen bei Apple Watch Series 6 und iPod Touch

Weiter geht der Analyst von TF International Securities davon aus, dass das chinesische Unternehmen BYD Electronic die Fertigung des aktuellen iPod Touch übernimmt, der aktuell hauptsächlich von Quanta Computer gebaut wird. Weiter könnte BYD Electronic noch 10 bis 20% der iPads ohne LTE fabrizieren, mit dem Potenzial, diese Kontingente 2021 weiter auszuweiten.

Schließlich könnte Luxshare Precision neben den AirPods Pro künftig auch die S-Series-CPU der Apple Watch fertigen und den Hauptteil der Einheiten für die 2020 erwartete Apple Watch Series 6 liefern. Auch hier hat Apple die Aufträge bis jetzt komplett an Quanta Computer vergeben, das auch MacBooks für Apple baut.

