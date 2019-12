AirPods und AirPods Pro: Apple will in Vietnam fertigen lassen

Die AirPods und die AirPods Pro werden vielleicht bald vermehrt in Vietnam gebaut. Zwei von Apples Zulieferern sammeln aktuell frisches Kapital, um die Massenfertigung in dem asiatischen Land aufzunehmen, nachdem es bereits erste Testfabrikationen gegeben hatte. Apple strebt mit diesem Schritt eine größere Unabhängigkeit von China an.

Apple lässt die AirPods und auch die neuen AirPods Pro wohl bald in größerem Umfang in Vietnam fertigen. Die Fabrikation wird dort von den beiden Zulieferern Goertek und Luxshare aufgenommen werden. Apple und einige Auftragsfertiger hatten in der Vergangenheit bereits verschiedentlich Fühler in Richtung Vietnam ausgestreckt, Apfelpage.de berichtete.

Goertek ist schon länger in Vietnam für Apple tätig, dort liefen in der Vergangenheit die kabelgebundenen EarPods und Lightning-Kabel vom Band. Dann startete das Unternehmen mit einer ersten Risikoproduktion der AirPods. Apple hatte im Sommer andere Zulieferer von Komponenten angewiesen, Goertek bei der Produktion zu unterstützen, auch wenn die Ausbeute zunächst noch gering ausfallen sollte.

Apple möchte Alternativen zu China aufbauen

Nun wird aus Branchenkreisen berichtet, dass die beiden Fertiger auf der Suche nach Kapital seien, um in Vietnam die Produktion der AirPods in großem Maßstab aufnehmen zu können. Apple möchte mit diesem Schritt nicht nur die Lieferkette diversifizieren, man sieht die starke Abhängigkeit von China auch nach wie vor kritisch. Der nun ausgehandelte momentane Waffenstillstand im Handelskrieg kann immer noch spontan kippen und dann stünde Apple vor den selben Problemen wie zuvor. Zudem ergibt sich mit dem Sprung nach Vietnam ein netter Nebeneffekt: Die Lohnkosten können um zwei Drittel zusammengestrichen werden.

