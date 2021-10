Apple Watch S7 hat keinen Diagnose-Port: Stattdessen Diagnostik per Drahtlosverbindung?

Die neue Apple Watch Series 7 besitzt keinen Diagnose-Port mehr. Den nutzten bis jetzt Mitarbeiter des Apple-Support, um Probleme mit einer Apple Watch zu untersuchen oder eine Wiederherstellung vorzunehmen. Stattdessen setzt die neue Watch wohl auf eine andere Technik.

Apples neue Apple Watch Series 7 besitzt keinen Diagnose-Port für interne Zwecke mehr. Bis jetzt waren alle Modelle der Apple Watch mit einem solchen Zugang ausgestattet, der aber zu jeder Zeit nur für Mitarbeiter von Apple im Apple Store oder bei Autorisierten Service Providern genutzt werden konnte und zwar unter Verwendung spezieller Ausrüstung.

Hierdurch konnte der Support Problemen mit einer Apple Watch auf den Grund kommen und eine defekte Uhr wieder in Schwung bringen, wenn das Problem nur softwareseitig bestand. Die neue Apple Watch Series 7 besitzt einen solchen Port nicht, wie nun unter anderem The Verge bestätigen konnte.

That hidden diagnostic port on all Apple Watch models up til now? It's gone on the Series 7. Thanks to @backlon for checking this for me. This likely explains the addition of a 60.5GHz wireless data transfer module inside the Series 7. Wireless diagnostics. https://t.co/R92mVFmaMc

— Joe Rossignol (@rsgnl) October 13, 2021