Apple Watch: Messung der Körpertemperatur, Blutdruck, Blutalkohol und Blutzucker ab nächstem Jahr?

Die Apple Watch wird wohl früher oder später tatsächlich Blutdruck, Blutzucker, Körpertemperatur und weitere biometrische Kennzahlen des Trägers ablesen können und dies auf nicht invasivem Weg. Einer von Apples Zulieferern hat in diesem Bereich nun einen entscheidenden Fortschritt vermeldet. für die Apple Watch Series 7 wird dieser Durchbruch aber zu spät kommen.

Die Apple Watch könnte über kurz oder lang tatsächlich ein recht vielseitig einsetzbarer medizinischer Scanner am Handgelenk werden: Aktuell kann sie bereits den Puls messen, ein EKG schreiben, auf Herzprobleme aufgrund unregelmäßiger Herztätigkeit hinweisen und – wenn auch mit Einschränkungen bei der Genauigkeit – den Blutsauerstoff messen. Hinsichtlich der Implementierung neuer Fähigkeiten stockt die Entwicklung zuletzt allerdings, zumal die Blutsauerstoffsättigung von der Uhr nur sehr rudimentär gemessen wird, daher die Funktion auch nicht als medizinisches Feature zertifiziert wurde.

Die schlechte Nachricht ist: Das wird sich wohl auch dieses Jahr nicht grundlegend ändern, neue Sensoren werden für die Apple Watch Series 7 nicht erwartet, Apfelpage.de berichtete.

Durchbruch bei Health-Features

Allerdings dürfte sich das in den kommenden Jahren ändern: Apple setzt hier wohl auf eine Lösung, die beim britischen Startup Rockley Photonics entwickelt wurde. Das Unternehmen weist Apple als größten Kunden aus und hat nun verlauten lassen, man habe einen Durchbruch bei seinen biometrischen Systemen erzielt.

Die basieren auf einer Infrarotlösung, mit der nicht invasiv eine ganze Menge gemessen werden kann: Blutdruck, Blutalkohol, Blutzucker, Kernkörpertemperatur und weitere Kennwerte könne die Entwicklung von Rockley Photonics ablesen, so das Unternehmen. Wir hatten bereits in einer früheren Meldung über diesen Ansatz berichtet. In den kommenden Monaten sollen klinische Studien die Leistung der Technologie belegen. Zunächst wird das Startup wohl ein eigenes Armband und eine App vermarkten, perspektivisch möchte man die Technologie aber an andere Hardwarepartner lizenzieren.

Ob allerdings bereits in der Apple Watch Series 8 die ersten dieser neuen Sensoren verbaut sein werden, bleibt noch abzuwarten.

