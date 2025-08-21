Home » Apple Watch » Apple Watch: Masimo klagt erneut wegen Blutsauerstoffmessung
Apple Watch

21. August 2025

Fabian Schwarzenbach

Apple Watch: Masimo klagt erneut wegen Blutsauerstoffmessung

In der vergangenen Woche hat Apple die Blutsauerstoffmessung auf US-Apple Watches via Softwareupdate reaktiviert. Das Feature war aufgrund von Patentstreitigkeiten anderthalb Jahre nicht nutzbar. Gegen die richterlich abgesegnete Lösung Apples will Masimo, der Kontrahent in besagtem Verfahren, nun erneut vorgehen.

Durch einen Umweg über das iPhone konnte Apple das patentrechtlich fragliche Bauteil in der Apple Watch vergangene Woche softwareseitig umgehen. Um die Jahreswende 2023/2024 sorgte ein Patentstreit zwischen Apple und Masimo für einen kurzzeitigen Verkaufstopps der Apple Watch in den USA. Seitdem ist die Blutsauerstoffmessung in den USA softwareseitig deaktiviert gewesen.

Masimo verklagt US-Zollbehörde

Die Reaktivierung Anfang August hat Apple laut eigenen Angaben mit Behörden abgestimmt. Gegen die erteilte Erlaubnis klagt Masimo nun, das Unternehmen sieht die Kompetenzen der vermeintlich zuständigen Behörde überschritten. Die für Zoll und Grenzschutz verantwortliche CBP (US-Customs and Border Protection) hatte eine frühere Blockade einer Softwarelösung am 1. August zurückgenommen und Apple die Wiederherstellung via Software-Update erlaubt. Masimo habe eigenen Angaben nach aus der öffentlichen Ankündigung Apples davon erfahren, berichtet Bloomberg Law.

Demnach fordert Masimo nun eine einstweilige Verfügung, die Entscheidung der CBP soll blockiert und die Blutsauerstoffmessung erneut deaktivert werden. Wir halten euch über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

4 Gedanken zu „Apple Watch: Masimo klagt erneut wegen Blutsauerstoffmessung“

  1. Das Problem was ich mit Masimo habe , sie wollen keine Lizenz vergeben ,sie wollen nicht verkaufen sie wollen nur Apple daran hindern sowas in ihre Watch zu bauen und sie wollen klagen um für nichts Kohle zu bekommen.Antworten
  2. Die Blutsauerstoffmessung finde ich gar nicht so wichtig. Wäre ich Apple, würde ich den Sensor einfach in den nächsten Modellen nicht mehr einbauen und bei aktuellen Modellen deaktivieren. Gäbe es eine starke Nachfrage zur Blutsauerstoffmessung, könnte man immer noch einen eigenen Sensor entwickeln. Wichtiger wäre mir die Blutdruck- sowie die Blutzuckermessung. Was ich gut finde ist der Tauchcomputer der AppleWatch 10. sobald man unter Wasser geht aktiviert er sich und erkennt auch wenn man länger schwimmt.Antworten
  3. Die Blutsauerstoffmessung ist schon wichtig aber ich gebe dir recht Blutzucker und Druck ist wichtiger. Aber mir geht die Firma auf den Sack sie wollen nur ihre eigene Watch verkaufen und Geld durch Prozesse machen. Masimo Produkte will ich nicht sind maßlos überzeuert und sehen schei… aus . Zudem können sie nicht nal im Ansatz was eine Apple Watch kann. Wer hat denn hier Ideen geklaut wer wollte den die AppleWatch nachbauen. Masimo sollte lieber sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren und weiter seine Kunden abzocken.Antworten
  4. Masimo macht alles richtig, würde ich genauso machen, was mir gehört muss ich nicht verkaufen oder eine Lizenz drauf geben . Und wer es nachbaut bekommt ne Klage und fertig . Nur weil Apple zu blöde ist was selber zu machen jammern die Fanboys aller gleich rum .Antworten

