Apple Watch ohne Blutsauerstoffmessung: Wie Apple das drohende Verkaufsverbot umgehen will

Apple wird die Blutsauerstoffmessung der Apple Watch wohl vorübergehend deaktivieren, wenigstens in den USA. Entsprechend modifizierte Geräte werden wohl schon für den Verkauf vorbereitet. Zu einem späteren Zeitpunkt hofft das Unternehmen, die Funktion durch ein Software-Update wieder zurückbringen zu können.

Apple wird die Blutsauerstoffmessung der neueren Modelle der Apple Watch wohl vorübergehend ausschalten, allerdings nur in den USA. Ein Dokument, das vom klagenden Medizintechnikhersteller Masimo vorgelegt wurde, deutet an, dass Apple bereits an modifizierten Versionen der Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 arbeitet, die das Feature der Blutsauerstoffmessung nicht mehr besitzen.

Nicht klar ist, ob die Funktion auch auf den Geräten außer Betrieb genommen wird, die bereits verkauft wurden.

Rechtsstreit dürfte sich noch lange fortsetzen

Masimo hatte aufgrund der Verletzung mehrerer Patente gegen Apple geklagt und einen Importstopp verlangt. In zwei Fällen gab die ITC dem Unternehmen Recht und ordnete vor Weihnachten tatsächlich eine solche Maßnahme an. Diese wurde zwar wenige Tage später wieder aufgehoben, kann aber jederzeit wieder vollstreckt werden.

Apple soll dem Vernehmen nach daran arbeiten, die Blutsauerstoffmessung per Software-Update wieder in Betrieb zu nehmen, es ist aber einerseits völlig unklar, ob es überhaupt möglich ist, auf diese Weise die Patentverletzung zu beseitigen und es ist auch nicht absehbar, wie lange das dauern könnte. Der Rechtsstreit zwischen Apple und Masimo dürfte damit noch lange Zeit Gerichte, Nutzer und die Öffentlichkeit beschäftigen.

Masimo sieht seinen Erfolg als wichtiges Signal dafür an, dass auch die wertvollsten Unternehmen der Welt sich nicht außerhalb von Recht und Gesetz stellen dürfen. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit immer wieder gegen Verletzungen seines geistigen Eigentums durch bedeutend größere Firmen geklagt und dabei teils beträchtliche Mittel investiert.

