Zwei leistungsstarke Powerbanks von Baseus im Angebot – die können auch das MacBook aufladen

Mit Apple Silicon konnte Apple die Akkulaufzeit der MacBook-Modelle auf ein völlig neues Level heben und selbst intensivere Arbeitstage sollten ohne Steckdose zu meistern sein. Dennoch ist eine leistungsstarke Powerbank immer eine gute Wahl. Genau hier kommen zwei attraktive Modelle von Baseus ins Spiel.

Zwei leistungsstarke Powerbanks von Baseus im Angebot

Beide Modelle bieten eine maximale Ausgangsleistung von 145 Watt an, was sich aber auf verschiedene US-Ports verteilt. Der USB-C-Port gibt aber immer 100 Watt aus, was ein aktuelles MacBook mit Strom versorgt. Das teurere Modell punktet zudem mit einem integrierten Kabel, das etwas günstigere Modell bietet etwas mehr Akkukapazität. Der reguläre Preis von 79,99 Euro der Baseus EnerGeek Powerbank 145W Externer Akku 20000mAh lässt sich durch eine Gutschein-Kombination auf bis zu 55,99 Euro reduzieren. Das günstigere Modell kommt bei allen aktivierten Gutscheinen auf einen Endpreis von 48,99 Euro.

An der Stelle noch ein kleiner Hinweis: Aufgrund eines im Flugzeug durch eine Powerbank verursachten Brandes verbieten erste Airlines noch in diesem Jahr die aktive Benutzung eines solchen Gerätes. Dazu zählen Emirates (ab 1. Oktober 2025), Singapore Airlines, Scoot, Eva Air und die taiwanischen Fluglinien China Airlines und Tigerair Taiwan.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!