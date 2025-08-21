Home » Deals » Zwei leistungsstarke Powerbanks von Baseus im Angebot – die können auch das MacBook aufladen

21. August 2025

Patrick Bergmann

Zwei leistungsstarke Powerbanks von Baseus im Angebot – die können auch das MacBook aufladen

Mit Apple Silicon konnte Apple die Akkulaufzeit der MacBook-Modelle auf ein völlig neues Level heben und selbst intensivere Arbeitstage sollten ohne Steckdose zu meistern sein. Dennoch ist eine leistungsstarke Powerbank immer eine gute Wahl. Genau hier kommen zwei attraktive Modelle von Baseus ins Spiel. 

Zwei leistungsstarke Powerbanks von Baseus im Angebot

Beide Modelle bieten eine maximale Ausgangsleistung von 145 Watt an, was sich aber auf verschiedene US-Ports verteilt. Der USB-C-Port gibt aber immer 100 Watt aus, was ein aktuelles MacBook mit Strom versorgt. Das teurere Modell punktet zudem mit einem integrierten Kabel, das etwas günstigere Modell bietet etwas mehr Akkukapazität. Der reguläre Preis von 79,99 Euro  der Baseus EnerGeek Powerbank 145W Externer Akku 20000mAh lässt sich durch eine Gutschein-Kombination auf bis zu 55,99 Euro reduzieren. Das günstigere Modell kommt  bei allen aktivierten Gutscheinen auf einen Endpreis von 48,99 Euro.

 

Baseus EnerGeek Powerbank 145W Externer Akku 20000mAh mit 60cm Ausziehbare USB-C Kabel für Laptop, iPhone 16/15, MacBook und Mehrgerät-Ladung Baseus EnerGeek Powerbank 145W Externer Akku 20000mAh mit 60cm Ausziehbare USB-C Kabel für Laptop, iPhone 16/15, MacBook und Mehrgerät-Ladung
Hersteller: Baseus
Preis bei amazon* : 79,98 EUR

 

 

Baseus EnerGeek 145W 20800mAh Laptop Powerbank, Externer Akku mit 2X USB-C PD 3.0 100W Max Schnellladung, Digitaldisplay, Kompatibel mit MacBook Pro, Dell, HP, SteamDeck, iPhone 16/15/14/13, Samsung Baseus EnerGeek 145W 20800mAh Laptop Powerbank, Externer Akku mit 2X USB-C PD 3.0 100W Max Schnellladung, Digitaldisplay, Kompatibel mit MacBook Pro, Dell, HP, SteamDeck, iPhone 16/15/14/13, Samsung
Hersteller: Baseus
Preis bei amazon* : 69,98 EUR

 

An der Stelle noch ein kleiner Hinweis: Aufgrund eines im Flugzeug durch eine Powerbank verursachten Brandes verbieten erste Airlines noch in diesem Jahr die aktive Benutzung eines solchen Gerätes. Dazu zählen Emirates (ab 1. Oktober 2025), Singapore Airlines, Scoot, Eva Air und die taiwanischen Fluglinien China Airlines und Tigerair Taiwan.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

Weitere Artikel

Apple Watch: Masimo klagt erneut wegen Blutsauerstoffmessung

Apple TV+ kündigt den Start der zweiten Staffel von „Palm Royale“ für Mitte November 2025 an

Schreibe einen Kommentar