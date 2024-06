Home Apple Watch Apple Watch 10: Die Uhr soll richtig groß werden

Die Apple Watch soll größer werden: In ihrer Geburtstagsausgabe soll die Displaygröße der Uhr deutlich steigen und dabei bereits an der Größe der Apple Watch Ultra kratzen. Zugleich sollen neue Produktionstechniken eingeführt werden.

Wem die Apple Watch zu klein ist, für den gibt es womöglich gute Nachrichten, denn die Smartwatch aus Cupertino soll größer werden: Als nächstes steht die Apple Watch 10 an, die verschiedentlich auch bereits als Apple Watch X in der Gerüchteküche gehandelt wurde, zugleich mit der Erwartung spektakulärer Neuerungen.

Neues könnte es zumindest in Sachen Größe werden, hier will Apple nachlegen, sagt der bekannte Analyst Ming Chi Kuo. In einer aktuellen Einschätzung schreibt der Experte von TF International Securities, Apple werde beide Modelle deutlich größer machen.

Neue Apple Watch größer und dünner

Die Version mit 44 mm Diagonale werde auf 45 mm aufgestockt, so Kuo. Die Apple Watch-Variante mit 45 mm wird ein 49 mm messendes Display erhalten. Damit würde die neue große Version genauso groß wie die Apple Watch Ultra, an der sich kaum etwas ändern soll.

Zudem soll die neue Apple Watch 10 auch flacher werden, beides zusammen würde ein deutliches Design-Upgrade bedeuten, mit dem schon länger spekuliert wurde.

Auch soll Apple dieses Jahr erstmals mit 3D-Druck bei der Produktion arbeiten, das würde die Fertigung deutlich flexibler, einfacher und auch günstiger machen. Die Marge würde steigen, denn die Endkundenpreise werden kaum fallen.

Ob Apple auch den Mechanismus der Armband-Montage umgestalten wird, ist noch offen, hier wurde ebenfalls über einen grundlegenden Neustart spekuliert. Dann wären zwar Armbänder aus bald einer Dekade Apple Watch-Verkäufen nutzlos, dafür ergäben sich eindeutige Vorteile, etwa mehr Platz im Gehäuse, der für mehr Technik wie neue Sensoren oder größere Akkus genutzt werden könnte.

