Apple verkündet die Gewinner der App Store Awards 2025

Apple hat die besten Apps und Spiele des Jahres 2025 ausgezeichnet. Jährlich kurz vor Weihnachten zeichnet der iPhone-Konzern besonders gute Apps und Spiele aus, die nach iPhone, Apple Watch, Mac und Co kategorisiert sind. Wir geben euch einen Überblick.
Das sind die Gewinner
Wie im vergangenen Jahr nominierte Apple auch dieses Jahr 45 Finalteilnehmer, Apfelpage berichtete. Ebenfalls analog zum vergangenen Jahr wurden nun auch in diesem Jahr wieder 17 Apps ausgezeichnet. Darunter ist auch eine App aus Österreich. Werfen wir nun einen Blick auf die Gewinner:
Apps
iPhone-App des Jahres
- Tiimo (Affiliate-Link) von tiimo.
iPad-App des Jahres
- Detail (Affiliate-Link) von Detail Technologies B.V.
Mac-App des Jahres
- Essayist (Affiliate-Link) von Essayist Software Inc.
Apple Vision Pro-App des Jahres
- Explore POV (Affiliate-Link) von James Hustler.
Apple Watch-App des Jahres
- Strava (Affiliate-Link) von Strava, Inc.
Apple TV-App des Jahres
- HBO Max (Affiliate-Link) von WarnerMedia Global Digital Services, LLC.
Spiele
iPhone-Spiel des Jahres
- Pokémon TCG Pocket (Affiliate-Link) von The Pokemon Company.
iPad-Spiel des Jahres
- DREDGE (Affiliate-Link) von Black Salt Games.
Mac-Spiel des Jahres
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Affiliate-Link) von CD PROJEKT S.A.
Apple Vision Pro-Spiel des Jahres
- Porta Nubi (Affiliate-Link) von Michael Temper.
Apple Arcade-Spiel des Jahres
- WHAT THE CLASH? (Affiliate-Link) von Triband ApS.
Gewinner in der Kategorie „Kultureller Einfluss“
- Art of Fauna (Affiliate-Link) von Klemens Strasser
- Chants of Sennaar (Affiliate-Link) von Playdigious
- despelote (Affiliate-Link) von Panic, Inc.
- Be My Eyes (Affiliate-Link) von Be My Eyes
- Focus Friend (Affiliate-Link) von Hank Green von B-Tech Consulting Group LLC
- StoryGraph (Affiliate-Link) von The StoryGraph
Welche der oben genannten Apps nutzt ihr? Wie zufrieden seid ihr mit der Wahl von Apple? Oder habt ihr einen eigenen Favoriten?
* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!