Apple verkündet die Gewinner der App Store Awards 2025

Apple hat die besten Apps und Spiele des Jahres 2025 ausgezeichnet. Jährlich kurz vor Weihnachten zeichnet der iPhone-Konzern besonders gute Apps und Spiele aus, die nach iPhone, Apple Watch, Mac und Co kategorisiert sind. Wir geben euch einen Überblick.

Das sind die Gewinner

Wie im vergangenen Jahr nominierte Apple auch dieses Jahr 45 Finalteilnehmer, Apfelpage berichtete. Ebenfalls analog zum vergangenen Jahr wurden nun auch in diesem Jahr wieder 17 Apps ausgezeichnet. Darunter ist auch eine App aus Österreich. Werfen wir nun einen Blick auf die Gewinner:

Apps

iPhone-App des Jahres

Tiimo (Affiliate-Link) von tiimo.

iPad-App des Jahres

Detail (Affiliate-Link) von Detail Technologies B.V.

Mac-App des Jahres

Essayist (Affiliate-Link) von Essayist Software Inc.

Apple Vision Pro-App des Jahres

Explore POV (Affiliate-Link) von James Hustler.

Apple Watch-App des Jahres

Strava (Affiliate-Link) von Strava, Inc.

Apple TV-App des Jahres

HBO Max (Affiliate-Link) von WarnerMedia Global Digital Services, LLC.

Spiele

iPhone-Spiel des Jahres

Pokémon TCG Pocket (Affiliate-Link) von The Pokemon Company.

iPad-Spiel des Jahres

DREDGE (Affiliate-Link) von Black Salt Games.

Mac-Spiel des Jahres

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Affiliate-Link) von CD PROJEKT S.A.

Apple Vision Pro-Spiel des Jahres

Porta Nubi (Affiliate-Link) von Michael Temper.

Apple Arcade-Spiel des Jahres

WHAT THE CLASH? (Affiliate-Link) von Triband ApS.

Gewinner in der Kategorie „Kultureller Einfluss“

Welche der oben genannten Apps nutzt ihr? Wie zufrieden seid ihr mit der Wahl von Apple? Oder habt ihr einen eigenen Favoriten?

