Apple TV kündigt zweite Staffel von „Your Friends & Neighbors“ für Anfang April 2026 an

Im Rahmen des vergangenen Black Friday konnte man sich Apple TV für 4,99 Euro pro Monat sichern, für die nächsten sechs Monate. Eine der Serien, auf die man einen Blick werfen sollte, ist „Your Friends“ & Neighbors“ mit Jon Hamm in der Hauptrolle. Die wird auf jeden Fall eine zweite Staffel bekommen, das hat der Streamingdienst nun angekündigt.

Zweite Staffel angekündigt

Jon Hamm spielt dort den Wall-Street Broker Andrew Cooper, der entlassen wurde und fortan durch Diebstähle seiner Nachbarn seinen Lebensstil zu finanzieren versucht. Dabei stößt er auf allerlei Geheimnisse, die ihn und seine Familie in Gefahr bringen. In der zweiten Staffel dreht sich das Ganze und er muss aufgrund eines neuen Nachbarn um seine Geheimnisse fürchten. Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt und Donovan Colan kehren in ihre Rollen zurück, Hamm wird zudem auch als ausführender Produzent fungieren.

Anfang April geht es los

Den Start mit der ersten Episode der zweiten Staffel ist für den 03. April 2026 vorgesehen, dabei wird es insgesamt zehn Folgen geben. Diese werden dann anschließend im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Das Staffelfinale ist für den 05. Juni 2026 anvisiert.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.