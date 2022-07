Home Daybreak Apple Apple verdient wie verrückt | iMessage-Nacktfoto-Scanner in Deutschland | Apples teuflisch geniale Preiskalkulation – Daybreak Apple

Apple verdient wie verrückt | iMessage-Nacktfoto-Scanner in Deutschland | Apples teuflisch geniale Preiskalkulation – Daybreak Apple

>Guten Morgen zusammen! Apple hat wieder einmal Quartalszahlen vorgelegt und die sind ziemlich gut ausgefallen, auch wenn man sich im Vorfeld zurückhaltend gegeben hatte. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel auch umgehend an. – damit willkommen zur Übersicht am Morgen.>

Es ist schon erstaunlich! Da schafft es ein Unternehmen, wenn nicht in jedem Quartal alle Rekorde zu brechen, so doch immer wieder deutlich mehr zu verdienen, als man ihm eigentlich zutraut. – viel zu viel, möchte man fast einwenden, Apples Quartalszahlen für das dritte Fiskalquartal sind glänzend ausgefallen, die Aktie sprang nachbörslich gleich ein wenig hoch.

Apples Nacktfoto-Scanner in iMessage kommt nach Deutschland

Eine Funktion, die Kinder vor sexuell übergriffigen Nachrichten schützen soll, kommt nun nach Deutschland: Der Nacktfoto-Scanner in iMessage wurde in der jüngsten Beta von iOS 16 auch in Deutschland freigeschaltet, hier dazu mehr.

Die Apple-Preise haben System

Wie kommt es eigentlich, dass Apple seine Produkte so gut los wird, wir sprachen oben schon davon? Die Preise sind einfach genial kalkuliert – sodass ein Käufer heimtückisch verleitet wird, immer noch ein bisschen mehr Geld auszugeben, meint unser Kolumnist, hier lest ihr seine Folgerungen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Baut TikTok ein eigenes Musikstreaming auf? Sieht ganz so aus, denn man hat eine entsprechende Marke eingetragen. TikTok Music könnte eine echte Konkurrenz für Apple Music werden, hier dazu mehr.

Es gibt neue Public Betas

iOS 16 und iPadOS 16 Public Beta 2, macOS Ventura Public Beta 2 und auch die HomePod-Software 16 in einer neuen Public Beta sind verfügbar.

>Apple holt einen neuen Autoprofi

Ein neuer Top-Manager soll das Apple Car in Schwung bringen helfen, er kommt mit jeder Menge Erfahrung in exklusiven Kreisen, hier weitere Infos.

Und damit darf ich mich für euch verabschieden und wünsche euch schon einmal ein entspanntes Wochenende!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!