Home Betriebssystem HomePod Mini: Public Beta 2 der Softwareversion 16 ist da

HomePod Mini: Public Beta 2 der Softwareversion 16 ist da

Apple hat heute Abend auch die zweite Public Beta für den HomePod Mini veröffentlicht. Es ist wichtig zu wissen, dass diese tatsächlich nur auf dem HomePod Mini genutzt werden kann. Das finale Update für den HomePod und den HomePod Mini erhalten alle Nutzer im Herbst.

Apple hat am heutigen Abend auch die zweite öffentliche Beta für den HomePod Mini zum Download zur Verfügung gestellt. Um sie laden und installieren zu können, muss zuvor auch iOS 16 auf dem eigenen iPhone in der aktuellen Beta installiert worden sein.

Im weiteren kann dann die Beta für den HomePod Mini in der Home-App geladen werden.

Öffentliche Beta nur auf dem HomePod Mini

Die Beta kann von allen interessierten Nutzern kostenlos von Apples Beta-Website geladen werden. Wichtig: Die Public Betas können tatsächlich nur auf dem HomePod Mini geladen werden, für den originalen HomePod werden sie nicht zur Verfügung gestellt.

Hintergrund dürfte die Tatsache sein, dass dieser nicht mehr verkauft wird. Im Fall eines schweren Fehlers bei der Installation, der den HomePod außer Betrieb setzt, könnte Apple kein Austauschgerät mehr bieten. Apple hat zuvor noch nie Betas für interessierte freiwillige Tester für den HomePod zur Verfügung gestellt.

Die finale Fassung des Updates auf die HomePod-Software 16 erscheint im Herbst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!