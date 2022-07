Home Apple Tim Cook: Apple wächst wieder schneller trotz großer Herausforderungen

Tim Cook: Apple wächst wieder schneller trotz großer Herausforderungen

Gestern Abend stellte Apple seine aktuellen Quartalszahlen vor. Diese fielen wieder einmal ausnehmend stark aus. Für das kommende Quartal dämpft Tim Cook allerdings die Erwartungen.

Es ist erstaunlich, wie Apple es einmal mehr geschafft hat, in einem schwierigen geschäftlichen Umfeld ein so starkes Quartal hinzulegen, hier die aktuellen Zahlen im Überblick. Allerdings machte sich auch bei Apple die krisenhafte Stimmung in vielen Schlüsselmärkten hier und da bemerkbar: Nicht alle Segmente erzielten neue Rekorde, einige mussten sogar recht deutliche Verluste im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen.

Und die herausfordernden Zeiten sind noch nicht vorbei: Auch für das Septemberquartal rechnet Tim Cook mit Umsatzeinbußen aufgrund der aktuellen Gesamtlage.

Währungseffekte und Kriegsfolgen wirken sich aus

Im Conference Call und gegenüber Medienvertretern sprach Tim Cook von anhaltend schwierigen Zeiten für Apple. Diese werden im Septemberquartal für entgangene Umsätze von bis zu fünf Milliarden Dollar verantwortlich sein, so Cook.

Maßgeblich hierfür sei derzeit etwa der starke Dollar, den Cook und sein Finanzvorstand im Call immer wieder erwähnten. Dieser Effekt macht Apples Produkte außerhalb der USA teurer. Die ebenfalls derzeit vielerorts steigenden Leitzinsen der Notenbanken werden vermutlich sehr zeitnah von den Geschäftsbanken an Endkunden weitergegeben, was gut und schlecht zugleich sein kann. Kreditzinsen neigen unter diesen Umständen dazu, zügig zu steigen, während positive Effekte wie die Verzinsung von Sparguthaben träge weitergegeben werden und die hohe Inflation ohnehin nicht im Ansatz ausgleichen können.

Analysten gehen von einem Quartalserlös von rund 90 Milliarden Dollar im nächsten Quartal aus, was noch immer ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wäre. Apple selbst hat keinen Ausblick zur Verfügung gestellt, Cook sprach aber von der Hoffnung, weiter wachsen zu können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!