Apple Car: Lamborghini-Manager soll Design gestalten

Apple sucht weiter nach erfahrenen Talenten für sein Apple Car: Nun konnte man Luigi Taraborrelli für das Project Titan gewinnen. Er arbeitete lange Jahre beim Premium-Autobauer Lamborghini. Noch immer ist unklar, wann ein mögliches Apple Car auf die Straße kommt.

Das Apple Car ist weiter ein sagenumwobenes Fabelfahrzeug, über das es bis jetzt nur Gerüchte und Spekulationen gibt. Doch immer wieder wird über Personalien rund um das sogenannte Project Titan spekuliert. In diesem Team soll angeblich am Apple Car gewerkelt werden, doch die Aufenthaltsdauer gerade bei externen Top-Kräften ist beunruhigend kurz. Nun hat man offenbar erneut eine dieser Top-Personalien wasserdicht machen können: Luigi Taraborrelli wird in Zukunft für Apple arbeiten, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg. Taraborrelli hatte zuvor sehr viel Zeit, beim Luxusautobauer Lamborghini Branchenerfahrungen zu sammeln.

Insgesamt 20 Jahre arbeitete er bei Lamborghini. Besonders interessant: Während seiner Zeit war Taraborrelli die meiste Zeit für Forschung und Entwicklung bei dem Autobauer verantwortlich, er arbeitete unter anderem an der Fahrzeugdynamik und Fahrwerkoptimierung. In diesen Tätigkeitsschwerpunkt fielen etwa Punkte wie Chassis-Konzeptentwicklung, Fahrzeugcharakteristik,, Fahrzeugdynamikziele, Handling und Fahrcharakteristik, Federungselastokinematik, Fahrzeugverhaltenssimulation, Softwareentwicklung sowie-fahrzeugeigene Softwareparametrierungs- und Kalibrierungsaktivitäten.

Lamborghini-Manager wird leitender Apple Car-Stratege

Zuvor sammelte Taraborrelli auch noch Erfahrungen im Marketing und der Fahrzeugentwicklung. Er war unter anderem an der Entwicklung der Modelle Urus, Huracan und Aventador beteiligt. Bei Apple soll er einen leitenden Posten im Projekt Titan übernehmen, so Bloomberg. Er soll in dieser Funktion unter anderem maßgeblich am Design des Apple Car arbeiten, wobei nach wie vor noch immer völlig unklar ist, wann und ob ein Auto von Apple überhaupt auf den Markt kommen wird.

