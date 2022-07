Home Sonstiges TikTok Music: Ernste Apple Music-Konkurrenz mit Social Media-Elementen

TikTok Music: Ernste Apple Music-Konkurrenz mit Social Media-Elementen

TikTok könnte eine ernstzunehmende Konkurrenz für Apple Music aufbauen. Das Unternehmen arbeite an einem eigenen Streamingdienst. Schon jetzt spielt TikTok für viele Nutzer eine wichtige Rolle beim Stöbern nach neuer Musik.

Apple Music und der Marktführer Spotify bekommen vielleicht bald Konkurrenz: TikTok bringt sich in Stellung, mit einem eigenen Streamingdienst in den Markt einzutreten. In den USA hat der Mutterkonzern zuletzt eine Marke eines eigenen Dienstes registriert, wie der Business Insider berichtet.

TikTok Music könnte rasch zu einem neuen Stern am Streaminghimmel werden, denn schon jetzt spielt TikTok eine wichtige Rolle für viele Nutzer, wenn es darum geht, neue Songs zu entdecken.

Macht TikTok bald Apple Druck?

Aktuell ist TikTok bereits für viele Nutzer ein Anlaufpunkt für neue Musik. Clips auf dem Social Media-Dienst finden oft den Weg in die Mainstreamcharts wie die amerikanischen Billboard 100 und in die diversen Playlisten von Spotify und Apple Music.

Ein soziales Musiknetzwerk

Der neue Dienst TikTok Music könnte allerdings deutlich mehr Features bieten, als das von Spotify und Co. bekannt ist. Neben dem bekannten Konsum von Songs und Alben umfasst das registrierte Warenzeichen auch die Möglichkeit, eigene Inhalte wie Fotos als Playlist-Cover hochzuladen, Songs und Alben zu kommentieren und, was für TikTok nur folgerichtig wäre, eigene Inhalte per Livestream zu verbreiten.

Nutzer von TikTok Music hätten somit wohl den gesamten bisherigen Funktionsumfang von TikTok ergänzt um einen Musikstreamingdienst. In diesem Fall würden wohl viele jüngere Nutzer den Dienst gar nicht mehr verlassen.

Die Muttergesellschaft von TikTok neigte in der Vergangenheit dazu, nur Produkte markenrechtlich schützen zu lassen, die man auch ernstlich einführen wollte, so der Markenrechtsanwalt Josh Gerben gegenüber Business Insider. Somit könnte Apple sich bald einem neuen Wettbewerber gegenüber sehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!