Apple und Netflix prügeln sich um Rechte an Agentenfilm

Apple und Netflix prügeln sich offenbar um einen Agentenfilm, der das Zeug für einen Oscar haben könnte: Beide Streamingdienste sind an möglichst vielen Auszeichnungen für ihren Katalog interessiert, während Apple hier seine Prioritäten klar gesetzt hat, ist man bei Netflix eher ökonomisch aufgestellt.

Aktuell findet offenbar eine Art Bieterschlacht um einen neuen Spielfilm statt. Apple und Netflix liefern sich um den neuesten Film mit Jennifer Lawrence und Paolo Sorrentino derzeit scheinbar ein Wettbieten, bei dem astronomische Summen im Spiel sind. Wie zuletzt von Branchendiensten berichtet wurde, haben die Gebote zuletzt ein Volumen von 80 Millionen Dollar erreicht, doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Die gebotenen Summen könnten weiter steigen.

Jennifer Lawrence und Paolo Sorrentino sind unter anderem bei Netflix in „Don’t Loop Up“ und demnächst in The Hand of God“ zu sehen. Die von Apple und Netflix so verbissen umkämpfte Produktion wird ein Superhelden/Agenten-Thriller.

Apple TV+ zielt auf viele Auszeichnungen

Apple TV+ hat ein noch immer sehr übersichtliches Angebot, im Vergleich mit Netflix, Disney+ oder Amazon Prime und das wird sich auch nicht so bald ändern. Klares Ziel Apples scheint hier zu sein, sich mit möglichst vielen Oscars, Emmys und weiteren populären Auszeichnungen schmücken und so eine stärkere Zugkraft für Apple TV+ aufbauen zu können, ein Vorhaben, das Stand jetzt noch immer weitgehend erfolglos bleibt, wie wir zuletzt erst berichtet hatten.

Apple investiert gewaltige Summen in Apple TV+ und kann sich das problemlos leisten, was beim Blick auf die Bilanzen klar wird. Ob sich allerdings das umfangreiche Investment jemals auch nur in Bruchteilen auszahlen wird, steht dahin.

