Home Apple Apple und Google erwarten auch in Japan ein Untersuchungsverfahren wegen Wettbewerbsverzerrung

Apple und Google erwarten auch in Japan ein Untersuchungsverfahren wegen Wettbewerbsverzerrung

Auch in Japan wird eine Wettbewerbsprüfung von Apple vorbereitet. Google wird ebenfalls ins Visier dieser Prüfung geraten. Aktuell sind die Rahmenbedingungen für dieses Verfahren noch nicht im Detail bekannt, die groben Linien dürften aber die selben Probleme umreißen, die zuletzt auch Regulierer in verschiedenen anderen Märkten gesehen haben.

Apple sieht offenbar auch in Japan einer Untersuchung wegen möglicher Wettbewerbsverstöße entgegen: Die nationale Regulierungsbehörde prüfe im Moment in Absprache mit der Politik die Aufnahme eines Verfahrens, das die Geschäftspraxis von Apple zum Gegenstand haben soll. Wie zuletzt japanische Zeitungen unter Verweis auf Quellen in Politik und Verwaltung berichtet hatten, könne das geplante Untersuchungsverfahren aller Voraussicht nach im kommenden Monat offiziell eingeleitet werden.

Dieser Untersuchung wird sich dann wohl auch Googles Muttergesellschaft Alphabet ausgesetzt sehen. Beide Unternehmen kommen in Japan auf einen kombinierten Marktanteil von rund 90% bei mobilen Diensten und Smart-Devices.

Japan ist in guter Gesellschaft

Weitere Details gingen aus den Schilderungen der japanischen Quellen bislang noch nicht hervor, das dürfte allerdings auch nicht nötig sein: Die Untersuchung dürfte sich an dem orientieren, was den großen Tech-Konzernen aktuell in verschiedenen Märkten droht. GAFA, wie das Quartett aus Google, Amazon, Facebook und Alphabet etwa gern in Frankreich genannt wird, wird in den USA, der EU und weiteren Ländern vorgeworfen, mit ihrer monopolistischen Praxis aus erzwungenen Provisionen und protektionistischen Strukturen den Wettbewerb in vielen Teilsektoren zu behindern und die Innovation zu bremsen. Im Endeffekt erwachse daraus auch eine höhere Arbeitslosigkeit, die Verbraucherpreise zögen ebenfalls an, befürchten Beobachter.

Der Ausgang der laufenden Verfahren ist nicht abzusehen. Lest hierzu in dieser Meldung mehr zum jüngsten Vorhaben für mehr Regulierung der US-Politik. In Großbritannien ist hierzu seit kurzem ebenfalls eine Untersuchung der nationalen Regulierungsgremien anhängig.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!