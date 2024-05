Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer für „Fancy Dance“

Apple TV+ zeigt Trailer für „Fancy Dance“

Bei den Neuzugängen zeigt sich Apple TV+ weiterhin sehr aktiv und hat sich mittlerweile auch eine Stammbelegschaft bei den Schauspielern gesichert. Dazu zählt auch Lily Gladstone, die demnächst mit einem neuen Film auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird.

Trailer ist nun verfügbar

Lily Gladstone konnte gerade erst in dem Film „Killers of the Flower Moon“ an der Seite von Leonardo DiCaprio Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Da verwundert es nicht, dass sich Apple TV+ auch das neueste Projekt mit ihr in der Hauptrolle sicherte. Es handelt sich dabei um den Film „Fancy Dance“, der auf dem Sundance Festival gezeigt wurde. Apple TV+ beschreibt den Film wie folgt:

„Seit dem Verschwinden ihrer Schwester hat sich Jax (Gladstone) um ihre Nichte Roki (Isabel Deroy-Olson) gekümmert, indem sie im Seneca-Cayuga-Reservat in Oklahoma vorbeigekratzt hat. Jede freie Minute geht darin, ihre vermisste Schwester zu finden und gleichzeitig Roki dabei zu helfen, sich auf ein bevorstehendes Powwow vorzubereiten. Auf die Gefahr hin, dass Jax das Sorgerecht an Rokis Großvater Frank (Shea Whigham) verliert, machte sich das Paar auf den Weg und durchsucht das Hinterland, um Rokis Mutter rechtzeitig zum Powwow aufzuspüren. Was als Suche beginnt, verwandelt sich allmählich in eine viel tiefere Untersuchung der Komplexität und Widersprüche indigener Frauen, die sich durch eine kolonisierte Welt bewegen, während sie einem gescheiterten Justizsystem ausgeliefert sind.“

Der Film wird zunächst exklusiv ab dem 21. Juni 2024 exklusiv in einigen ausgewählten Kinos anlaufen. Eine Woche später, ab dem 28. Juni, soll der Film anschließend auf Apple TV+ debütieren. Im Zuge dessen hat der Streamingdienst auch den offiziellen Trailer veröffentlicht:

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

