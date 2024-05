Home Sonstiges „Mein Gerät finden“-Netzwerk von Google startet in Deutschland

AirTags und andere Bluetooth-Tracker werden immer beliebter. Gesteuert werden sie bei Apple über das eigene „Find My“-Netzwerk. Zuletzt hatte Google ein vergleichbares System namens „Mein Gerät finden“ erweitert und nun auch in Deutschland aktiviert.

Apple und Google sind die großen Player, wenn es um Smartphone-Betriebssysteme geht. Kein Wunder also, dass nach Apple nun auch Google ein entsprechendes Netzwerk aktiviert hat. Nach ersten Hinweisen Anfang der vergangenen Woche ist „Mein Gerät finden“ nun auch in Deutschland aktiv. Kompatible Smartphones zeigen eine entsprechende Nachricht an. Über einen möglichen Start hat es unlängst Hinweise in eine iOS-Beta gegeben.

Verlorene Smartphones und Tablets mit „Mein Gerät finden“ aufspüren

Neben AirTags und Co lassen sich in den Netzwerken nämlich auch Smartphones und Tablets anzeigen. Ähnlich zu der Umsetzung bei Apple gibt es die Funktion nun auch bei Google und bei uns. Google teilt mit, dass sämtliche Daten geschützt werden. Über die Anwendung lassen sich verloren gegangene Android-Geräte orten, sperren und löschen. Dazu werden standardmäßig die letzten Standorte in „in verschlüsselter Form“ gespeichert.

Wie bei Apple auch handelt es sich um ein Crowdsourcing-Netzwerk, in dem sämtliche Android-Geräte am Bilden eines Netzwerks beteiligt sind. Kompatible Smartphones und Tablets zeigen in den kommenden Tagen entsprechende Mitteilungen über die Aktivierung und damit verbundene Einstellungsmöglichkeiten an. Standardmäßig ist eingestellt, dass Android-Geräte „nur an stark frequentierten Orten“ teilnehmen. In Hotels, Restaurants oder an Flughäfen lassen sich verlegte Geräte somit schnell finden.

