Vodafone produziert Elektronikschrott: Smart Tech-Produkte ab August ohne Funktion

Unternehmen aus der Mobilfunkbranche haben es schwer, ihr Geschäftsmodell zu diversifizieren und setzen deshalb auf eine Kombination aus zusätzlicher Hardware, die an hauseigenen Servicedienstleistungen gekoppelt ist. Eine Strategie, die kaum von Erfolg gekrönt ist und nun bei Vodafone das nächste Opfer fordert.

Vodafone Smart Tech

Die Rede ist von Vodafones Smart-Tech-Produkten, zu denen der GPS-Tracker “Vodafone Curve”, die Kinder-Smartwatch „Kids Watch” und das Fahrrad-Rücklichts “Vodafone Curve Bike Light and GPS Tracker” zählen und deren Ende bereits im Sommer 2022 angekündigt wurde. Nun hat der Düsseldorfer Mobilfunkkonzern auch den genauen Abschalttermin verraten, danach ist eine Vielzahl der Geräte Elektronikschrott.

Der Stecker wird zum 01. August 2024 gezogen

Vodafone gab an, dass die geringe Nachfrage den Weiterbetrieb nicht rechtfertige und man deshalb das Portfolio einstampfen werde. Die Abschaltung der dazugehörigen Infrastruktur erfolgt nun zum 01. August 2024, weshalb sich ein Groß der verkauften Geräte nicht mehr weiterbetreiben lässt. Von der Abschaltung betroffen sind folgende Geräte mit integrierter SIM-Karte, die nicht ausgetauscht werden kann: Curve Bike Light and GPS Tracker, Neo Kids Watch, Curve Smart GPS Tracker, V-SOS Band, V-Bag (TrackiSafe Luggage), V-Pet (Kippy) und V-Multi (TrackiSafe Multi). Vodafone setzte neben der integrierten eSIM auch auf eine speziell angebotene App, die ebenfalls ab dem 01. August ohne Funktion ist.

Solche Investitionen sollten zukünftig gut überlegt sein

Wir wollen Vodafone nicht an den Pranger stellen, vielmehr reihen sich die Düsseldorfer Mobilfunker nur in eine illustre Runde ein. Auch die Telekom, Ryd (Apfelpage berichtete) haben solch spezialisierte Hardware stillgelegt. Vielmehr wollen wir daran erinnern, dass man bei dem Kauf solcher Geräte vom Anbieter abhängig und in gewisser Hinsicht seiner Willkür ausgeliefert ist. Außerdem sollte bei dem Kauf zukünftiger Produkte das Thema Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung mit berücksichtigt werden, funktionierende Hardware funktionsunfähig zu machen ist nämlich alles andere als ökologisch.

