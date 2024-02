Home iCloud / Services Apple TV zeigt Trailer der Serie „Manhunt“ und verrät den Starttermin

Apple TV zeigt Trailer der Serie „Manhunt“ und verrät den Starttermin

In den USA gibt es zwei politische Attentate, welche das Land auch noch Jahrzehnte danach beschäftigten. Natürlich ist damit das Kennedy-Attentat gemeint, doch vor knapp 160 Jahren war der Aufruhr ungleich größer. Apple TV+ widmet sich dem Sachverhalt mittels einer True-Crime-Serie und hier ist nun der Trailer verfügbar.

Trailer ist nun verfügbar

Die Rede ist von vom Mord an Abraham Lincoln, welcher nicht nur der erste Präsident aus den Reihen der Republikaner sondern zugleich auch der erste ermordete US-Präsident war. Die Gründe dafür waren vielfältiger politischer Natur, das Land war zu seiner Wahl bereits von einem vierjährigen Bürgerkrieg ausgezehrt. Als Attentäter wurde John Wilkes Booth ermittelt und verurteilt, doch 159 Jahre danach sind sowohl die Tat als auch die Täte nicht restlos aufgeklärt. Nun wirft auch Apple TV+ mit einer True Crime-Serie seinen Hut in den Ring. Tobias Menzias spielt dabei die Hauptrolle. Ob sich das lohnt, könnte der nun verfügbare Trailer klären:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Manhunt“ wird von Apple Studios produziert und von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions und Monarch Pictures koproduziert. Beletsky, Emmy-Nominierte Carl Franklin, Layne Eskridge und Kate Barry fungieren als Executive Producer. Die Serie basiert dabei auf dem Bestseller von Autors James L. Swanson.

Debütiert Mitte März

Die Serie wird exklusiv auf Apple TV+ ab dem 15. März 2024 ausgestrahlt. Dann sind die ersten beiden Folgen abrufbar. Die restlichen fünf Episoden der insgesamt sieben Folgen umfassenden Serie werden im bekannten wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!