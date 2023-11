Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Teaser für limitierte Serie „Masters of the Air“

Tom Hanks hat mit Apple TV+ bereits mehrfach zusammen gearbeitet, kurz nach dem Jahreswechsel kommt zu dem Streamingdienst ein neues Projekt. Es handelt sich dabei um die limitierte Serie „Masters of the Air“ und hier gibt es Neuigkeiten.

Apple TV+ stellt Teaser bereit

Die Serie wird gegen Ende Januar exklusiv auf Apple TV+ debütieren und basiert auf Donald L. Millers gleichnamigem Buch, das von John Orloff geschrieben wurde. „Masters of the Air“ folgt den Männern der 100. Bombengruppe (der „Bloody Hundredth“), während sie fahrende Bombenangriffe über Nazi-Deutschland durchführen und sich mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Schrecken des Kampfes in 25.000 Fuß in der Luft auseinandersetzen. Die Darstellung des psychologischen und emotionalen Preises, den diese jungen Männer bezahlt haben, als sie dazu beigetragen haben, den Schrecken von Hitlers Drittem Reich zu zerstören, steht im Mittelpunkt der Serie. Nun ist der erste Teaser veröffentlicht worden.

Der genaue Start is für den 26. Januar 2024 vorgesehen, insgesamt umfasst die Serie neun Episoden. Zum Auftakt lassen sich die ersten beiden Folgen anschauen, danach geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

