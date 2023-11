Home Deals Adobe Software am Black Friday deutlich reduziert

Die Software von Adobe ist vielen Apfelpage.de-Lesern nicht unbekannt. Und doch wird der ein oder andere auf den Black Friday gewartet haben, um Software günstig abstauben zu können. Mit Erfolg: Am heutigen Black Friday gibt es einige Deals von Adobe.

Bis zu 44 Prozent Rabatt auf Software von Adobe

Egal ob Lightroom, Photoshop im Foto-Abo als Paket oder in Kombination mit McAfee Virenschutz: Heute gibt es auf fast alles aus der Adobe Creative Cloud satte Rabatte. Für Studenten und Lehrer gibt es extra Nachlass. Am meisten spart ihr mit Adobe Creative Cloud All Apps.

Photoshop, Lightroom und Co: Das ist Adobe

Adobe ist bekannt für seine Software vor allem im Bereich Fotobearbeitung. Besonders von Photoshop oder Lightroom werden viele von euch schon gehört haben. All diese Programme sind Teil der Adobe Creative Cloud. Teil dieses Pakets sind neben den angesprochenen Apps für Bildbearbeitung und -verwaltung auch Software wie Adobe Acrobat zur Bearbeitung und Verwaltung von PDFs und Adobe Premiere Pro zur Videobearbeitung. Wer den vollständigen Katalog aus der Adobe Creative Cloud benötigt, ist mit diesem Deal am besten beraten.

