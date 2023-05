Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt ersten Teaser für „Killers of the Flower Moon“

Bei den Serien gibt es auf Apple TV+ mittlerweile eine durchaus große Auswahl. Bei den Filmen sieht es noch etwas mau aus, doch genau daran arbeitet der Streamingdienst. So konnte man sich eines der aktuell größten Projekte in Hollywood sichern und erlaubt nun einen ersten Blick darauf.

Erster Teaser für „Killers of the Flower Moon“ ist verfügbar

„Killers of the Flower Moon“ wird von Oscar-Preisträger Martin Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Martin Scorsese inszeniert, das auf David Granns Bestseller basiert, und ist die siebte Zusammenarbeit zwischen Scorsese und DiCaprio. Um die Wende des 20. Jahrhunderts brachte Öl der Osage Nation ein Vermögen, die über Nacht zu den global vermögendsten Menschen für die damalige Zeit wurden. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Einwanderer an, die so viel Osage-Geld wie möglich manipulierten, erpressten und stahlen, bevor sie auf Mord zurückgriff.

Erst Kino, dann Apple TV+

Der Film kostet Apple TV+ rund 200 Millionen US-Dollar und ist die bisher größte Einzelinvestition des Streamingdienstes. Deshalb ging man eine Kooperation mit dem Filmstudio Paramount ein. Dieses soll zunächst den Vertrieb übernehmen, bevor der Film exklusiv auf Apple TV+ gestreamt werden kann.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

