Home Deals Zubehördeals von Satechi: Bis zu 20% Rabatt auf die Tastaturen mitnehmen

Zubehördeals von Satechi: Bis zu 20% Rabatt auf die Tastaturen mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Mai 2023 um 12:24 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Zubehör von Apple ist vorwiegend eines, richtig teuer. Gut, dass es einen ziemlich großen Markt an Drittanbietern gibt. Satechi sticht dabei besonders hervor, da man sich beim Design und Material eng an am Original orientiert. Über das Wochenende gibt es für die aktuellen Tastaturen einige Angebote.

Bis zu 20% Preisnachlass

Neben USB-C-Adaptern sind vor allem die Tastaturen zu nennen. Auf vier aktuelle Modelle gibt es aktuell bis zu 20% Rabatt. Die angebotenen Tastaturen orientieren sich im Material und an der Farbe an Apple, bieten darüber hinaus noch clevere Zusatzfunktionen wie Multipoint-Verbindungen an.

Der Versand erfolgt via Amazon, die Angebotspreise sind bis zum 22. Mai 2023 verfügbar

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!