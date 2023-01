Home iCloud / Services Apple TV+: Vierte und finale Staffel von „Servant“ startet heute

Apple TV+: Vierte und finale Staffel von „Servant“ startet heute

Es ist Freitag und geht mit zwei wichtigen Dingen einher: Das Wochenende steht vor der Tür und auf Apple TV+ gibt es neue Inhalte. Serienfans dürfen sich auf den Start der finalen Staffel von „Servant“ freuen.

Vierte und finale Staffel von „Servant“ startet heute

„Servant“ ist eine Mysteryserie, die in Philadelphia spielt. In der vierten „Servant“-Staffel bringt der Krieg zwischen Leanne und der Church of Lesser Saints die Spruce Street und ganz Philadelphia in Gefahr. Gleichzeitig muss sich die zerrüttete Turner-Familie mit der von Leanne ausgehenden Bedrohung auseinandersetzen und sich fragen, wer sie ist und vor allem: Was hat es mit dem Baby auf sich, das seit Staffel eins in ihrer Krippe liegt? Der Trailer offenbart dabei, dass Leanne dunkle Kräfte besitzt und diese auch gerne einsetzt, wenn sie schlecht behandelt wird.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie bereits angedeutet, bringt Apple TV+ diese Serie mit der vierten Staffel zum Abschluss, eine fünfte Staffel wird es demzufolge nicht geben.

Ab sofort verfügbar

Die vierte und finale Staffel lässt sich ab heute streamen, wobei Apple TV+ wieder auf einen wöchentlichen Turnus setzt. Entgegen der üblichen Gewohnheit hat Apple TV+ zum Start der neuen zehnteiligen Staffel nur eine Folge veröffentlicht.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!