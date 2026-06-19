Apple TV verlängert die Serie „Widow´s Bay“ um eine zweite Staffel

Apple TV hat die Horrorkomödie „Widow’s Bay“ für eine zweite Staffel verlängert – und das noch während die erste Staffel läuft. Zeitgleich hat man mit der Showrunnerin Katie Dippold abgeschlossen.Katie Dippold abgeschlossen.

Inselfluch geht weiter

Wer die erste Staffel noch nicht auf dem Schirm hat: „Widow’s Bay“ dreht sich um Bürgermeister Tom Loftis, gespielt von Emmy-Gewinner Matthew Rhys, der seine abgelegene Inselgemeinde vor der Küste Neuenglands als Touristenziel neu erfinden will. Die Einheimischen sind seit Jahrzehnten überzeugt, ihre Heimat stehe unter einem Fluch – und als die ersten Gäste tatsächlich ankommen, beginnen die alten Geschichten auf unangenehme Weise wahr zu werden. Die Mischung aus schwarzem Humor und handfestem Horror kommt offenbar gut an: Auf Rotten Tomatoes hält die Serie aktuell 97 Prozent bei 76 Kritiken und trägt das „Certified Fresh“-Siegel, auf Metacritic stehen 78 von 100 Punkten zu Buche.

Hinter der Kamera verantwortet Dippold das Showrunning, Hiro Murai fungierte als ausführender Produzent und Regisseur von fünf der zehn Episoden. Die übrigen Folgen inszenierten Ti West, Sam Donovan und Andrew DeYoung. Seit dem 29. April erscheinen die Episoden im wöchentlichen Turnus.

Staffel 2: Alles bestens auf der Insel

Zur Handlung der neuen Staffel ließ Dippold in der offiziellen Pressemitteilung verlauten, auf der Insel sei alles in bester Ordnung und es bestehe keinerlei Grund zur Sorge. Wer Staffel 1 kennt, weiß, was das bedeutet. Einen Starttermin nennt Apple TV bislang nicht. Der neue Mehrjahresvertrag mit Dippold umfasst neben „Widow’s Bay“ weitere Serienprojekte sowie einen First-Look-Deal für Spielfilme.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.