Apple wird seine Preise künftig anheben, das hat CEO Tim Cook bereits durchblicken lassen. Grund für die zu erwartenden Preisanhebungen ist die weiterhin um sich greifende Knappheit der extrem teuren Speicherchips. Eine Schätzung am Beispiel des iPhone 18 Pro zeigt, was das für Kunden konkret bedeuten kann.



Apple stellt sich offenbar auf steigende Produktionskosten bei künftigen Geräten ein. Hintergrund sind deutlich höhere Preise für Arbeitsspeicher und Flash-Speicher, die nach Angaben des Wall Street Journal zu Preisanpassungen bei kommenden Produkten führen könnten.

Konzernchef Tim Cook bestätigte gegenüber der Zeitung, dass Apple die Auswirkungen der steigenden Komponentenpreise prüft. Welche Produkte betroffen sein werden und in welchem Umfang die Preise steigen könnten, ließ er offen. Weitere Informationen werden voraussichtlich im Herbst erwartet, wenn Apple die nächste iPhone-Generation vorstellt.

So teuer kann das iPhone 18 Pro werden

Nach Berechnungen des Wall Street Journal könnte das iPhone 18 Pro deutlich teurer werden als sein Vorgänger. Auf Basis erwarteter Kostensteigerungen für Arbeitsspeicher, Speicherchips und weitere Komponenten wird ein Einstiegspreis von mindestens 1.299 US-Dollar als wahrscheinlich angesehen. Je nach Ausstattung und tatsächlicher Kostenentwicklung könnte der Preis auch auf 1.399 US-Dollar oder mehr steigen.

Damit läge das iPhone 18 Pro rund 200 bis 300 US-Dollar über dem aktuellen Preisniveau des iPhone 17 Pro. Höhere Speichervarianten sowie größere Modelle wie das iPhone 18 Pro Max oder ein mögliches iPhone Ultra würden entsprechend noch teurer ausfallen.

Zusätzlichen Einfluss auf die Kosten könnten die erwarteten Kamera-Neuerungen haben. Branchenanalyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass Apple beim iPhone 18 Pro eine neue Kameratechnologie einsetzen wird, deren Komponenten rund 50 Prozent teurer sind als die der aktuellen Generation. Sollte Apple die bisherigen Gewinnmargen beibehalten wollen, könnte dies weitere Preissteigerungen nach sich ziehen.

Das iPhone 18 Pro wird für 2026 mit umfangreichen Kamera-Upgrades erwartet. Offizielle Angaben zu Preisen oder technischen Details liegen bislang jedoch nicht vor. Apple dürfte die neue Generation traditionell im September vorstellen.