Das seht ihr bei Netflix im August 2026

Der Sommer biegt so langsam in die Zielgerade ein und wir haben bereits August. Dann ist es auch nur noch etwas mehr als ein Monat, bis Apple sein neues iPhone vorstellen wird. Bis dahin kann man sich auf Netflix die Zeit vertreiben, mit dem Programm will der Streamingdienst überzeugen.

Das Augustprogramm bei Netflix

Eines der bekanntesten Kinderbücher ist „Momo“ von Michael Ende, dessen Verfilmung letztes Jahr ins Kino kam – und nun im August zu Netflix kommt. Außerdem gibt es auch etwas Live-Sport zu sehen. Anbei alle Neuzugänge in der Übersicht:

Die neuen Animes

Ab dem 07. August

Ricky Gervais Alley Cats: Als verwilderte Katzen in dieser schonungslosen animierten Comedyserie von Ricky Gervais auf den Straßen Chaos stiften, kommt es zu wilden Missgeschicken.

Ab dem 08. August

The Ribbon Hero: Nachdem Nergal ihr Königreich verwüstet hat, erwacht Prinzessin Sapphire als „Ribbon Hero“ und kämpft, um ihre neue Heimat vor demselben Schicksal zu bewahren.

Ab dem 10. August

Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch: Staffel 3: Rot und Blau haben viel Spaß und schwimmen gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens, während sie den Zoo besuchen, zelten gehen, zum Arzt müssen und vieles mehr.

Die neuen Comedies und Specials

Ab dem 11. August

Rory Scovel: Show Must Go On: In diesem bissigen Special sorgt Rory Scovel mit einem hypothetischen Einbruch, einer biblischen Nachstellung und dem letzten Wunsch seines Vaters für konstante Lacher.

Ab dem 18. August

Kelsey Cook: Happy Hour: Standup-Comedy

Ab dem 25. August

Stamptown: Diese beim „Netflix Is a Joke Festival“ aufgenommene energiegeladene Varieté-Show vereint ungezügelte Albernheiten, scharfzüngige Pointen und schräge Stand-up-Einlagen.

Die neuen Reality-Inhalte

Ab dem 18. August

Take a Hike!: Vier prominente Wanderneulinge gründen einen Verein, um Koreas schneebedeckte Gipfel zu erklimmen. Finden sie heraus, warum Leute ausgerechnet in die Berge fahren wollen?

Ab dem 19. August

Love Is Blind: UK: Staffel 3: Eine neue Gruppe Singles aus dem Vereinigten Königreich gehen in die legendären Dating-Kabinen. Werden sie nach Heiratsantrag und gemeinsamem Urlaub auch tatsächlich heiraten?

Ab dem 26. August

Mom Knows Best?: In dieser neuen Reality-Show beobachten neun Mütter heimlich ihre erwachsenen Kinder und schließen Wetten auf ihre Entscheidungen ab.

Ab dem 28. August

Die ganze Wahrheit hinter meinen Lügen: Zwei Mitbewohnerinnen nehmen an einem Roadtrip teil, bei dem unausgesprochene Gefühle ihre gesamte Freundesgruppe belasten. Nach dem Roman von Elísabet Benavent.

Live-Sport

Ab dem 02. August

WWE SummerSlam: 2026: Die Action erreicht ihren Höhepunkt, als die Superstars in den Ring steigen und beim wichtigsten WWE-Event des Sommers alle Augen auf sie gerichtet sind.

Ab dem 14. August

MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins: Major League Baseball kehrt für „Amerikas beliebtesten Zeitvertreib“ zurück zu den Maisfeldern von Iowa, wenn die Philadelphia Phillies gegen die Minnesota Twins spielen.

Die neuen Serien

Ab dem 04. August

Badly in Love: Staffel 2: In Okinawa beginnt ein neues Schuljahr und Yankiis aus ganz Japan strömen zusammen. Finden sie Liebe und Freundschaft – oder bricht am Campus am Meer das Chaos aus?

Ab dem 05. August

1670: Staffel 3: Jan Paweł ist so besessen davon, seinen Adelsstatus zurückzugewinnen, dass er blind ist für die Probleme, die sich in seiner Familie und in Adamczycha zusammenbrauen.

Jan Paweł ist so besessen davon, seinen Adelsstatus zurückzugewinnen, dass er blind ist für die Probleme, die sich in seiner Familie und in Adamczycha zusammenbrauen. Fate/Zero: Staffel 1 & 2: Sieben mächtige Zauberer rufen legendäre Helden herbei, um im Vierten Krieg um den Heiligen Gral für sie zu kämpfen, der auf einem neuen Schlachtfeld stattfindet.

Sieben mächtige Zauberer rufen legendäre Helden herbei, um im Vierten Krieg um den Heiligen Gral für sie zu kämpfen, der auf einem neuen Schlachtfeld stattfindet. One Hundred Years of Solitude: Part 2: Part 1: In diesem Augenblick offenbarten sich Aureliano Babilonia die Schlüssel zu Melquíades: Der Erste der Sippe wird an einen Baum gebunden, und den Letzten werden die Ameisen fressen.

Ab dem 06. August

Ich und die Walter Boys: Staffel 3: Eine Gesundheitskrise schafft für Jackie und die Walters eine neue Normalität. Ein riskantes Hobby, unerwarteter Besuch und neue Lieben sorgen für neue Herausforderungen.

Ab dem 07. August

Muertos S.L.: Staffel 4: Torregrosas Zukunft steht auf dem Spiel. Dámaso sieht seine Chance auf den Chefposten endlich gekommen – bis Chemi auftaucht und das Beerdigungshaus leiten möchte.

Torregrosas Zukunft steht auf dem Spiel. Dámaso sieht seine Chance auf den Chefposten endlich gekommen – bis Chemi auftaucht und das Beerdigungshaus leiten möchte. Operation Safed Sagar: Als der Kargil-Krieg zwischen Indien und Pakistan ausbricht, begibt sich die „Golden Arrows“-Staffel der indischen Luftwaffe auf eine gefährliche Mission in feindlichem Gebiet.

Als der Kargil-Krieg zwischen Indien und Pakistan ausbricht, begibt sich die „Golden Arrows“-Staffel der indischen Luftwaffe auf eine gefährliche Mission in feindlichem Gebiet. Our Sticky Love: Eine ehrgeizige Staatsanwältin verliert ihr Gedächtnis und zieht bei einem Boxtrainer ein, der behauptet, ihr Freund zu sein. Könnte sich daraus echte Liebe entwickeln?

Ab dem 13. August

Tires: Staffel 3: Will und Shane werden Miteigentümer der angeschlagenen Valley-Forge-Werkstatt. Will grübelt über verpasste Chancen, und Shane muss ganz schnell erwachsen werden.

Will und Shane werden Miteigentümer der angeschlagenen Valley-Forge-Werkstatt. Will grübelt über verpasste Chancen, und Shane muss ganz schnell erwachsen werden. Meine brillante Karriere: Sybylla ist modern, rebellisch und zieht die aufregende Schriftstellerkarriere der sicheren Ehe vor. Doch dann funkt ihr die Liebe dazwischen.

Ab dem 14. August

Moria: In dieser fiktionalisierten Serie verwandelt Moria Casán ihr Leben in ein symbolisches Spektakel voller Ruhm, Kontroversen und kontinuierlicher Neuerfindung.

In dieser fiktionalisierten Serie verwandelt Moria Casán ihr Leben in ein symbolisches Spektakel voller Ruhm, Kontroversen und kontinuierlicher Neuerfindung. Umthetho: Um ihren jüngsten Bruder zu retten, wird eine idealistische Staatsanwältin zur Doppelagentin in der Gang ihres inhaftierten älteren Bruders.

Ab dem 20. August

Outer Banks: Staffel 5: Nachdem sie einen der ihren verloren haben, schwören die Pogues Rache. Ein gestohlenes Artefakt könnte ihr Schicksal wenden – doch dafür müssen sie es zuerst finden.

Nachdem sie einen der ihren verloren haben, schwören die Pogues Rache. Ein gestohlenes Artefakt könnte ihr Schicksal wenden – doch dafür müssen sie es zuerst finden. S&X: Der Sexualtherapeut Ichito Shimotori behandelt in seiner Klinik vielfältige und intime sexuelle Probleme. Doch insgeheim hat er mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Der Sexualtherapeut Ichito Shimotori behandelt in seiner Klinik vielfältige und intime sexuelle Probleme. Doch insgeheim hat er mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Blutopfer: Nach dem brutalen Mord an zwei Polizisten verbündet sich ein Kommissar widerwillig mit seinem entfremdeten Vater, einem Ex-Polizisten, um den Mörder zu fassen.

Ab dem 21. August

Die Festnahme: In dieser Krimiserie, die auf wahren Ereignissen beruht, kämpfen zwei mexikanische Polizisten in den letzten Stunden ihrer Schicht ums Überleben, nachdem sie einem skrupellosen Kartellboss in die Quere gekommen sind.

Ab dem 26. August

One Hundred Years of Solitude: Part 2: Grand Finale: In diesem Augenblick offenbarten sich Aureliano Babilonia die Schlüssel zu Melquíades: Der Erste der Sippe wird an einen Baum gebunden, und den Letzten werden die Ameisen fressen.

Ab dem 27. August

Leanne: Staffel 2: Im Bellarie-Imperium herrscht Chaos, als Horace die Familie hinter Gitter bringt, Kimmie nach der Macht strebt und hinter jeder Aktion geheime Motive stehen.

Ab dem 28. August

Mezarlık – Der Friedhof: Staffel 3: Als in der Türkei Frauen unheimliche Pakete erhalten, kommen Hauptkommissarin Önem und ihr Team wieder zusammen, um ein Netz frauenfeindlicher Morde zu entwirren.

Als in der Türkei Frauen unheimliche Pakete erhalten, kommen Hauptkommissarin Önem und ihr Team wieder zusammen, um ein Netz frauenfeindlicher Morde zu entwirren. Der Kinderflüsterer: Als sein Sohn verschwindet, bittet ein Witwer seinen entfremdeten Vater um Hilfe – einen pensionierten Polizisten, der den nun verdächtigen Serienkiller einst verhaftete.

Ab dem 29. August

Four Hands, Two Sonatas: An einer Eliteschule für musikalische Talente verbinden sich die Schicksale dreier junger Musiker, geprägt von Musik, Rivalität und großen Gefühlen.

Die neuen Dokumentationen

Ab dem 05. August

Die Trustor-Affäre: Beteiligte berichten von dem eskalierenden Finanzskandal nach dem illegalen Kauf einer schwedischen Investmentfirma in den 90ern und davon, wer ihn aufdeckte.

Beteiligte berichten von dem eskalierenden Finanzskandal nach dem illegalen Kauf einer schwedischen Investmentfirma in den 90ern und davon, wer ihn aufdeckte. Big Chicken: Eine Fast-Food-Verschwörung: Für ein Experiment reist Comedian Mo Gilligan durch Großbritannien und die USA und ernährt sich ausschließlich von Fried Chicken, um der Sucht auf die Spur zu kommen.

Ab dem 11. August

Mourinho: Diese trophäenreiche, insidergeprägte Dokuserie beleuchtet José Mourinhos legendären Aufstieg zu einem der weltbesten Trainer der größten Fußballklubs.

Ab dem 19. August

Freier Fall: Abrechnung mit Boeing: In dieser Doku wird durch alarmierende Aussagen von Whistleblower*innen behauptet, dass Boeings Sparkultur und Vertuschungskultur zu fatalen Sicherheitsmängeln führten.

Ab dem 25. August

Untold: The Testimony of Vince Young: Von seinem Aufstieg zum College-Football-Phänomen bis zu seiner turbulenten NFL-Zeit, in dieser packenden Doku erzählt Vince Young von seinem Aufstieg und Fall.

Die neuen Filme

Ab dem 01. August

Bye Bye Birdie: Als der Sänger und Teenie-Schwarm Conrad Birdie zum Militär eingezogen wird, veranstaltet sein Songwriter einen Wettbewerb, bei dem die glückliche Gewinnerin Birdie einen Abschiedskuss geben darf.

Ab dem 03. August

Lara: An ihrem 60. Geburtstag versucht eine pensionierte Beamtin, wieder Kontakt zu ihrem entfremdeten Sohn aufzunehmen, einem Pianisten, der kurz vor einem für seine Karriere entscheidenden Konzert steht.

An ihrem 60. Geburtstag versucht eine pensionierte Beamtin, wieder Kontakt zu ihrem entfremdeten Sohn aufzunehmen, einem Pianisten, der kurz vor einem für seine Karriere entscheidenden Konzert steht. Vor uns das Meer: In diesem Film nach einer wahren Geschichte will ein Amateursegler für ein hohes Preisgeld die Welt umsegeln, doch auf hoher See warten große Prüfungen auf ihn.

In diesem Film nach einer wahren Geschichte will ein Amateursegler für ein hohes Preisgeld die Welt umsegeln, doch auf hoher See warten große Prüfungen auf ihn. Momo: Ein kleines Mädchen mit großem Herzen nimmt es in diesem fantasievollen Abenteuer nach Michael Endes Roman mit einer finsteren Organisation auf, die den Menschen die Zeit stiehlt.

Ab dem 06. August

Tausend Zeilen: Als Unstimmigkeiten in den Berichten eines Kollegen auftauchen, macht sich ein rivalisierender Journalist daran, die Lügen aufzudecken und sein Renommee zu zerstören.

Als Unstimmigkeiten in den Berichten eines Kollegen auftauchen, macht sich ein rivalisierender Journalist daran, die Lügen aufzudecken und sein Renommee zu zerstören. Evil Dead Rise: Das Treffen zweier entfremdeter Schwestern entwickelt sich zum blutigen Überlebenskampf, als ein Erdbeben einen Dämon freigibt, der von anderen Besitz ergreifen kann.

Ab dem 07. August

The Last House: Eine Familie, die auf rätselhafte Weise in ihrem Zuhause gefangen ist, muss angesichts schwindender Vorräte und einer ominösen Macht ums nackte Überleben kämpfen.

Ab dem 12. August

Nando zwischen zwei Welten – Ein Sintonia-Film: Nando befindet sich im Konflikt zwischen Familienleben und krimineller Unterwelt und muss sich entscheiden, wo seine wahren Loyalitäten liegen.

Ab dem 13. August

This, That and Everything in Between: Das sorgfältig neu aufgebaute Leben einer Fernsehautorin gerät ins Wanken, als nach 27 Jahren ihre entfremdete Mutter auftaucht – mit einem Geheimnis, das alles verändert.

Ab dem 14. August

King’s Land: Im Jahr 1755 versucht ein ehemaliger dänischer Soldat, im Namen des Königs auf kargem Boden Ackerbau zu betreiben – stößt jedoch auf den Widerstand eines boshaften Gutsherrn.

Im Jahr 1755 versucht ein ehemaliger dänischer Soldat, im Namen des Königs auf kargem Boden Ackerbau zu betreiben – stößt jedoch auf den Widerstand eines boshaften Gutsherrn. Don’t Say Good Luck: Sophie Birenbaum steht als Hauptdarstellerin im Highschool-Musical kurz vor ihrem großen Auftritt – bis das Chaos zu Hause mehr Drama bereithält als die Bühne.

Sophie Birenbaum steht als Hauptdarstellerin im Highschool-Musical kurz vor ihrem großen Auftritt – bis das Chaos zu Hause mehr Drama bereithält als die Bühne. Mein bester Freund, seine Freundin und ich: Olli und Matze sind beste Freunde. Sie wohnen und arbeiten zusammen und planen eine gemeinsame Weltreise. Doch dann funkt Matzes neue Freundin Rebecca dazwischen.

Olli und Matze sind beste Freunde. Sie wohnen und arbeiten zusammen und planen eine gemeinsame Weltreise. Doch dann funkt Matzes neue Freundin Rebecca dazwischen. Nervenkitzel: Eine Gruppe von Freunden, die ihren Hang zum Extremsport teilen, entdeckt das Basejumping im Wingsuit für sich – doch der Rausch des Fliegens birgt extreme Risiken.

Eine Gruppe von Freunden, die ihren Hang zum Extremsport teilen, entdeckt das Basejumping im Wingsuit für sich – doch der Rausch des Fliegens birgt extreme Risiken. Black Adam: Nachdem er aus dem magischen Gefängnis befreit ist, will der Champion mit den Kräften der Götter seine Heimat verteidigen, muss sich aber selbst in Acht nehmen.

Ab dem 19. August

Fünfzehn Tage sind für immer: Felipe wollte einen ruhigen Sommer mit seiner kunstliebenden Mutter und möglichst vielen Musicals verbringen, als seine Kindheitsliebe anklopft, um mitzumachen.

Ab dem 24. August

Companion – Die perfekte Begleitung: Bei einem Wochenendtrip mit Freunden erfährt eine Frau, dass sie ein Roboter ist – und muss von nun an versuchen, dem brutalen Komplott ihres Freunds zu entkommen.

Bei einem Wochenendtrip mit Freunden erfährt eine Frau, dass sie ein Roboter ist – und muss von nun an versuchen, dem brutalen Komplott ihres Freunds zu entkommen. All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You: Morgans Welt bricht zusammen, als ihr Mann und ihre Schwester bei einem Autounfall ums Leben kommen. Doch dann erfährt sie, dass die beiden eine Affäre hatten.

Ab dem 28. August