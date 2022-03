Home iCloud / Services Apple TV+: Trailer zu „Shining Girls ist da

Für Apple TV+ legt Cupertino aktuell eine hohe Schlagzahl an den Tag und somit können wir einen Trailer zu einer weiteren neuen Serie vorstellen. Dieser soll als Cliffhanger bis zum offiziellen Start der Serie fungieren.

Shining Girls

Die neue Serie ist ein Apple Original und basiert auf dem Roman von Lauren Beukes. Apple beschreibt das Original wie folgt:

Jahre nachdem sie einen brutalen Angriff überlebt und sich in einer sich ständig verändernden Realität wiedergefunden hat, erfährt Kirby Mazrachi, dass ein kürzlich geschehener Mord mit dem Angriff auf sie in Verbindung steht. Gemeinsam mit dem erfahrenen Reporter Dan Velazquez, versucht sie, ihre unbeständige Gegenwart zu verstehen und sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Ab Ende April verfügbar

Die neue Serie wird an dem 29. April 2022 auf Apple TV+ verfügbar sein und höchstwahrscheinlich wöchentlich ausgestrahlt werden. Hierzu gibt es aber derzeit keine konkrete Aussage. Mit 4,99 € ist Apple TV+ der aktuell günstigste Streamingdienst und kann in Apple One mit anderen Services kombiniert werden. Der Dienst lässt sich auf allen wichtigen Plattformen empfangen werden, auch auf der Apple TV 4k. Außerdem verweisen wir hier an dieser Stelle noch einmal darauf, dass sich Cupertino stark für Live-Sport aus der NFL interessiert, Apfelpage berichtete.

