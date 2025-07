Apple TV terminiert den Start der dritten Staffel von „Invasion“ auf den 22. August

Im Kampf um zahlende Abonnenten spezialisieren sich die Videostreamingdienste immer weiter, das gilt auch Apple TV+. M;it Fug und Recht kann man behaupten, das Steckenpferd für den Streamingdienst aus Cupertino ist das Genre Science-Fiction. Hier hat man gleich mehrere heiße Eisen im Feuer, gegen Ende August dürfen sich Fans von „Invasion“ auf die dritte Staffel freuen.

Dritte Staffel von „Invasion“ angekündigt

Der Plot ist nicht gänzlich neu, handwerklich aber mit opulenten Bildern umgesetzt. Dazu trägt auch bei, dass sich das gesamte Team der Serie mit jeder Staffel steigern will. Die dritte Staffel macht da keine Ausnahme, was sich allein an der Handlung zeigt. Erstmals treffen alle Figuren der Serie aufeinander und müssen sich als Team finden – damit die Infiltration des Alien-Mutterschiffs gelingt. Die eindringenden Alien wollen auf der Erde hingegen zum finalen Schlag ansetzen. Dabei muss sich das Team auf neue beziehungen einstellen, bestehende Partnerschaften werden auf die Probe gestellt. Die Darsteller Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza und Enver Gjokaj kehren in ihre Rollen zurück, neu dabei ist Erika Alexander.

Startet am 22. August 2025

Die dritte Staffel umfasst wieder insgesamt zehn Episoden, die erste Folge wird zum Start am 22. August 2025 ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Der finale Trailer ist leider noch nicht verfügbar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.