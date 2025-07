Kurz notiert: Sonos verbessert Sprachverständlichkeit der Arc Ultra

Die Sonos Arc Ultra mitsamt dem dazugehörigen Sub Gen. 4 ist das aktuelle Flaggschiff in Sachen Heimkino aus dem gleichnamigen Hause und soll gegen die wirklich starke Konkurrenz bestehen. Dafür stellt man nun ein Update bereit, welches sich konkret um die Stimmwiedergabe kümmert.

Bessere Sprachverständlichkeit dank K.I.

Gegenüber der Arc wurde die Arc Ultra deutlich überarbeitet, schließlich hat das aktuelle Modell deutlich mehr Treiber verbaut. Diese müssen natürlich auch gescheit angesteuert werden. Um noch mehr aus der Stimmwiedergabe herauszuholen, wird seit Anfang Juni ein Update bereitgestellt. Mit diesem Update will Sonos weit mehr als einen reinen Stimmmodus anbieten. Dafür hat man sich mit dem RNID – Royal Institute for Deaf People – zusammengetan und führt als Ergebnis vier separate Modi für die Verbesserung der Sprachverständlichkeit ein. Die niedrigste Stufe etwa hebt die Stimmen nur dezent an und soll nah am Original bleiben. Die mittlere Stufe geht einen kleinen Schritt weiter und rückt die Dialoge deutlicher ins Zentrum. Auf der Stufe „Hoch“ werden dann andere Elemente der Abmischung zurückgefahren, um die Stimmen noch mehr zu pushen. „Max“ schließlich rückt die Stimmen noch stärker nach vorne und reduziert bei anderen Klangelementen die Dynamik. Dabei soll das Ergebnis so gut sein, dass Kunden nicht mehr zwingend ihr Hörgerät brauchen.

Soll wohl auch für ältere Modelle kommen

Wer daran Interesse hat, jedoch keine Sonos Arc Ultra sein Eigen nennt, sollte Geduld haben. Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass man dieses Feature auch für ältere Soundbars ausrollen will. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um die Beam 2. Gen und die Arc handelt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!