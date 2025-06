Amazon präsentiert die neue Fire TV-4-Serie mit neuem Flaggschiff

Die Technikwelt schaut natürlich derzeit nach Cupertino, die neuen Betriebssysteme samt „Liquid Glass“ wurden vorgestellt. Wer auf der Suche nach einem neuen TV für Dünnes ist, könnte den Blick zu Amazon schweifen lassen. Der Online-Händler hat seine neuen Fire-TV-4-Geräte kürzlich vorgestellt, wir fassen kurz zusammen.

Neues Flaggschiff mit OMNI-Mini-LED

Der Anbieter bringt eine neue Flaggschiff-Serie an den Start, die primär mit einem besseren Display punkten soll. Der Hersteller setzt hier auf Mini-LED anstelle eines klassischen LED-Bildschirms. Kleinere LEDs sorgen für mehr Dimming Zones, was eine bessere Ausleuchtung und verbesserte Kontraste sorgt. Lichthöfe werden so reduziert und die Farbdarstellung kann in härteren Kanten verlaufen. Selbstverständlich wird eine 4k-Auflösung mitsamt Dolby Vision IQ unterstützt, die maximale Bildschirmhelligkeit liebt bei 1.400 Nits. Mit der neuen Bildschirmtechnologie kommt auch ein dünnerer Korpus zum Einsatz. Die Omni-Mini-LED-Serie von Amazon verfügt über einen speziellen Gaming-Modus, der eine Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt. Zudem hat Amazon eine Technologie namens „Intelligent Picture“ integriert, die das Bild automatisch an Lichtverhältnisse und Farbgebung im Raum anpassen kann. Drei HDMI-Anschlüsse werden verbaut, einer davon ist eARC-fähig. Preislich beginnen diese Modelle mit 55″ ab 999,99 Euro. Die weiteren Größen sind 65″ für 1299,99 euro und 75″ für 1899,99 Euro. Lieferbar sind diese Modelle aber erst ab dem 08. Juli, Vorbestellungen werden aber bereits entgegengenommen.

Die Fire-TV-4-Geräte

Unter diesem Namen vertreibt Amazon die neuen Basis-Geräte, die ab 43″ angeboten werden. Die Geräte der Fire-TV-4-Serie setzen allesamt auf ein in einen extrem dünnen Körper gepacktes LED-Display mit Unterstützung von 4K UHD und Dolby Digital Plus. Die Fernseher verfügen über jeweils drei Anschlüsse für HDMI 2.0, eine HDMI-2.1-Buchse mit eARC. Zwei USB-A-Anschlüsse sowie ein Ethernet-Anschluss sind ebenfalls vorhanden. Wer auf das Netzwerkkabel verzichten will, kann den Fernseher via WLAN ins Internet bringen. Neben 43″ für 499,99 Euro gibt es 50″ für 599,99 Euro sowie 55″ für 699,99 Euro. Wer 65″ haben möchte, muss zu dem oben genannten Modell greifen.

