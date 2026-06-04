Apple TV stellt Trailer für die zweite Staffel von „Sugar“ zur Verfügung

In der allgemeinen Wahrnehmung ist Apple TV vorwiegend im Genre Science Fiction extrem gut aufgestellt. Das gleiche Standing will man auch bei Krimis und Thrillern erreichen. Eine der Serien, die sich hervorragend dazu eignet, ist „Sugar“ mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Die zweite Staffel steht an und es gibt einen echten Anschmecker.

Der Trailer ist nun verfügbar

Die erste Staffel von „Sugar“ war ein absoluter Erfolg für Apple TV. Das liegt daran, dass man sich für eine sehr eigenständige Interpretation der klassischen Detektivgeschichte entschied. In der zweiten Staffel kehrt der von Colin Farrell gespielte Privatdetektiv und Filmkenner John Sugar in genau diesm Setting nach Los Angeles zurück. Dort übernimmt er einen neuen Vermisstenfall und sucht den älteren Bruder eines aufstrebenden Boxers, während er die Suche nach seiner verschwundenen Schwester unbeirrt fortsetzt. Schnell weiten sich die Ermittlungen zu einer stadtweiten Verschwörung aus und Sugar muss sich der Frage stellen, wie weit er gehen würde, um das Richtige zu tun. Einen ersten Geschmack liefert der offizielle Trailer dazu.

„Sugar — Season 2 Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Neben Farrell führt die zweite Staffel von „Sugar“ eine brandneue Besetzung ein, zu der Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly und Sasha Calle zusammen mit dem besonderen Gaststar Shea Whigham gehören.

Läuft im Juni an

Auch für die zweite Staffel hat Apple TVF acht Folgen produzieren lassen., Die erste Episode wird zum Start ab dem 19. Juni 2026 exklusiv auf dem Streamingdienst aus Cupertino anlaufen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter, das Staffelfinale ist für den 07. August 2026 angesetzt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.