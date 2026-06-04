Spotify baut Hörbuchgeschäft aus: Neue Tarife, KI-Suche und Desktop-Tool

Musikstreaming bringt für die Musikstreamingdienste kaum Gewinne, das Geschäft mit Hörbüchern dagegen wächst kräftig. Genau dort setzt Spotify nun an. Auf dem Investor Day am 21. Mai 2026 in New York stellten die Schweden eine ganze Reihe von Neuerungen vor – und das Hörbuchgeschäft steht klar im Mittelpunkt.

Hörbücher+ bekommt mehr Optionen

Der Katalog umfasst inzwischen über 700.000 Titel in 22 Märkten, ein deutlicher Sprung gegenüber den rund 350.000 zum Deutschland-Start im April 2025. Das Zusatzangebot Hörbücher+, das Premium-Kunden derzeit für 8,99 Euro monatlich 15 Extrastunden liefert, soll im Sommer 2026 um Tarife mit mehr Stundenkontingent erweitert werden. Später folgen Familien- und Studententarife. Die Zahlen geben den Schweden recht: Die Hörzeit stieg im Jahresvergleich um 60 Prozent.

KI-Suche und Prompted Playlists

Parallel ändert Spotify die Titelsuche grundlegend. Wer Empfehlungen will, fragt künftig in natürlicher Sprache – etwa nach weiteren Büchern eines Autors. Auch die aus Musik bekannten Prompted Playlists kommen zu den Hörbüchern. Dazu gibt es Page Match für den Wechsel zwischen Buch, E-Book und Hörfassung sowie Audiobook Recaps mit kurzen Zusammenfassungen beim Wiedereinstieg.

Personal Podcasts und Studio by Spotify Labs

Der Umbau geht weiter Richtung KI-Audio. Personal Podcasts erstellt individuelle Audiozusammenfassungen zu frei gewählten Themen und startet im Juni zunächst für US-Premium-Kunden. Dazu kommt Studio by Spotify Labs, eine eigenständige Desktop-App, die aus Kalender, Notizen und weiteren Diensten private Inhalte wie Briefings oder Reisebegleiter erzeugt. Ob und wann Personal Podcasts und Studio nach Europa bzw. Deutschland kommen, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Vorerst bleibt beides auf US-Nutzer beschränkt. Die Vergangenheit zeigte jedoch, dass solche Neuerungen nicht allzu lange auf sich warten lassen.