Halide Mark III ist erschienen und wagt den Schritt zu einem Bildeditor

Wer mit der hauseigenen Kamera-App von iOS nicht zufrieden ist, findet im App Store eine schier unerschöpfliche Anzahl an entsprechenden Drittanbietern. Dazu zählt auch Halide Mark II, dessen Team hinter den Kulissen ein turbulentes Jahr hinter sich hatte. Nun veröffentlicht man Halide Mark III mit zwei einschneidenden Veränderungen. Wir haben die Details dazu.

Halide Mark III – der gesamte Prozess soll abgebildet werden

Halide Mark II wurde von uns immer wieder erwähnt, weil die Ergebnisse schlichtweg gut waren. Das lag an der Kombination aus vergleichsweise einfachem Menü, was eine intuitive Steuerung ermöglichte, und leistungsstarker Software. Halide Mark III entfernt sich etwas von diesem Ansatz und geht den Schritt in Richtung Bildeditor. Dafür hat man eine Funktion namens Fotolabor eingeführt. Hier lassen sich die typischen Parameter bearbeiten. Spannender sind da die neuen Farblooks, für deren Entwicklung man sich mit dem Hollywood-Colorist Cullen Kelly entwickelt hat. Jeder einzelne Look wurde für unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert. Anbei die Release-Notes:

Die Looks

Wir haben uns mit dem renommierten Hollywood-Coloristen Cullen Kelly zusammengetan, um eine Reihe wunderschöner „Looks“ für Halide Mark III zu entwickeln. Jeder Look dient einem bestimmten Zweck. Jeder Look ist ein Knaller. VALENCIA: Für Landschaften und Stadtansichten, wirkt aber auch bei Porträts und Hauttönen interessant. Er zeichnet sich durch starken Kontrast, tiefe Sättigung und solide Farbtrennung aus. REMBRANDT: Unser Porträt-Look, bei dem starker Kontrast in den Mitteltönen die Knochenstruktur und die Beleuchtung betont. Die reichhaltigen Farben im unteren Bereich laufen mit zunehmender Belichtung ins Weiß über, was für perfekte Gleichmäßigkeit bei den Hauttönen sorgt und die Gesichtskonturen hervorhebt. ZEPHYR: Unser subtilster und zurückhaltendster Look. Zephyr zeichnet sich durch einen subtilen filmischen Kontrast aus, gepaart mit satten Hauttönen und Blattwerk. Er hat den Charakter eines traditionellen Abzugs, aber seine neutrale Tonwertskala und der abgestimmte Kontrast machen ihn zu einer großartigen Wahl für eine Vielzahl von Szenen und visuellen Absichten. CHROMA NOIR: Chroma Noir wurde intern entwickelt und ist ein panchromatischer Schwarz-Weiß-Look mit mittlerem Kontrast.



Alle Looks sind in Halide Mark III enthalten.

Das Fotolabor

Wir haben Mark III entwickelt, um direkt aus der Kamera fantastische Ergebnisse zu liefern, aber wir wissen, dass die Entwicklung eine ebenso wichtige kreative Entscheidung ist wie das Foto selbst. Deshalb verfügt Mark III über ein eigenes Entwicklungstool, das Fotolabor. Schon beim ersten Öffnen des Fotolabors wird deutlich, dass es auf Schnelligkeit und Intuitivität ausgelegt ist, denn wir präsentieren dir den Bereich „Schnellbearbeitung“. Mit einem Fingertipp kannst du verschiedene Looks ausprobieren. Mit einer Wischgeste kannst du zwischen den Registerkarten wechseln und den Bildausschnitt, die Farbbalance sowie die Filmsimulationen deines Fotos anpassen.

Ein neues Kameradesign

Ein Designziel von Mark III war es, die Benutzererfahrung zu optimieren und den Zugriff auf die wichtigsten Werkzeuge der Fotografie zu vereinfachen, während gleichzeitig das typische Halide-Look-and-Feel beibehalten wurde. Eine der wichtigsten Entscheidungen beim Fotografieren betrifft die Bildkomposition, daher haben wir diese Werkzeuge in der Symbolleiste ganz vorne platziert. Wir haben Seitenverhältnisse gewählt, die den beliebtesten Filmkameras entsprechen: 35 mm (3:2), Mittelformat (1:1) und Panorama (65:24). Außerdem gibt es ein dynamisches Seitenverhältnis für Instagram, das sich je nach Quer- oder Hochformat ändert. Mark III verfügt über eine aktualisierte Kompositionsüberlagerung. Natürlich enthält sie die Drittelregel, aber wir haben ein einheitliches Raster, den Goldenen Schnitt und die Abschrägung des Rechtecks hinzugefügt. Außerdem haben wir neue Belichtungswerkzeuge hinzugefügt, wie beispielsweise Aufnahmen mit Verschlusspriorität und ISO-Priorität.



Arbeitet mit Standalone Kamera-Raw-Dateien

Während der Entwicklung von Mark III wurde uns klar, dass wir Halide Photo Lab auch auf Fotos anwenden wollten, die von unseren großen, eigenständigen Kameras stammen. Das ist jetzt möglich. In unserer Bildgalerie können Sie RAW-Dateien aus den folgenden Formaten importieren: DNG (iPhone, Leica) CR2 (Canon) CR3 (Canon) NEF (Nikon) RAF (Fujifilm) ARW (Sony) FFF (Hasselblad)



Die Kameraoberfläche wurde ebenfalls aufgeräumt. Häufig genutzte Werkzeuge wie Seitenverhältnis, Hilfslinien, RAW-Umschalter und Objektivauswahl sitzen nun prominenter in der Oberfläche. Erweiterte Funktionen bleiben erreichbar, verschwinden aber stärker in Menüs. Wer sich nicht umgewöhnen möchte, kann laut Entwickler weiterhin zur Mark-II-Oberfläche zurückwechseln.

Verfügbarkeit

Die Entwickler haben sich bereits seit geraumer Zeit für ein Abo-Modell entschieden, welches als Jahresabo 22,99 Euro kostet. Dennoch gibt es auch noch einen Einmalkauf, der jedoch 69,99 Euro kostet. Bestandskunden im Abo können direkt und unkompliziert auf Halide Mark III kostenfrei umsteigen.

-> Halide Mark III