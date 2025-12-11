Haribo legt nach und bringt weiteres Ladezubehör für iPhone, Apple Watch und Co.

Haribo baut sein im Sommer gestartetes Ladezubehör-Portfolio weiter aus. Nach den ersten Netzteilen und Adaptern, die gemeinsam mit HKDC Global erschienen sind, folgen nun weitere Modelle mit ungewöhnlichen Formfaktoren und integrierten Kabeln. Wir geben einen kurzen Überblick.

Powerbanks und Netzteile mit integrierten Kabeln

Besonders ins Auge fällt eine neue 5.000-mAh-Powerbank. Sie kombiniert einen ausklappbaren Eurostecker mit einem fest integrierten USB-C-Kabel sowie einem zusätzlichen Anschluss. Der mobile Akku lässt sich direkt an der Steckdose aufladen, ohne dass ein separates Netzteil nötig ist. Mit bis zu 22,5 Watt eignet sich das Gerät für schnelles Laden moderner Smartphones und kleinerer Gadgets. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Ladestand. Das kompakte Format und das markante Design richten sich klar an Nutzer, die ein leichtes und vielseitiges Ladeaccessoire suchen.

Neben der Powerbank erweitert Haribo auch sein Netzteil-Lineup. Ein neues 30-Watt-Modell besitzt ein stufenlos ausziehbares USB-C-Kabel, das nach dem Ladevorgang automatisch im Gehäuse verschwindet. Zusätzlich stehen zwei USB-C-Ports zur Verfügung. Für Anwender mit höherem Leistungsbedarf bringt Haribo zudem ein 65-Watt-Netzteil mit einziehbarem Kabel und Multiport-Design auf den Markt. Damit setzt der Süßwarenhersteller sein überraschendes Technik-Engagement fort und präsentiert Zubehör, das sich vor allem durch kompakte Bauformen und integrierte Kabellösungen von klassischen Ladegeräten abhebt.

Preise und Verfügbarkeit

Erschien das Ganze zunächst als Marketinggag, überzeugt auf den ersten Blick insbesondere die Powerbank mit einklappbaren Netzstecker. Alle Produkte sind ab sofort bei Amazon verfügbar und preislich extrem attraktiv. Davon zeugt insbesondere das neue Tischladegerät mit einer Gesamtleistung von 240 Watt. Die sechs Ports verteilen die Leistung auf mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse. Damit lassen sich Smartphone, Tablet und Notebook parallel laden. Die Ausführung richtet sich an Anwender, die am Schreibtisch oder unterwegs mehrere Geräte mit einer zentralen Lösung betreiben möchten.

