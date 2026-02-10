Apple TV stellt monströsen Trailer zur zweiten Staffel „Monarch Legacy of Monsters“ zur Verfügung

Godzilla gegen Tokio, Godzilla gegen King Kong, diese Saga ist schon über 70 Jahre alt und hat auf Apple TV ihr Serienzuhause gefunden. Die erste Staffel war ein absolut einschlagender Erfolg und Fans müssen sich nur noch wenige Wochen bis zum Start der zweiten Staffel gedulden. Um diese Wartezeit zu verkürzen, hat Apple TGV den Trailer nun zur Verfügung gestellt.

Trailer macht Lust auf Mehr

In der zweiten Staffel steht laut Apple TV das Schicksal von Monarch – und der Welt – auf dem Spiel. Die dramatische Saga enthüllt verborgene Geheimnisse, die unsere Helden (und Schurken) auf Kongs Skull Island wieder zusammenführen, sowie ein neues, mysteriöses Dorf, in dem ein mythischer Titan aus dem Meer aufsteigt. Es handelt sich um Titan X: Diese Kreatur ist nicht nur ein weiteres Monster, sondern eine lebende Katastrophe. Als seine massive, biolumineszente Gestalt die Oberfläche des Ozeans durchbricht, scheint die Welt den Atem anzuhalten. Sie ist eine uralte Kraft, die aus der Tiefe auftaucht, deren Zweck ungewiss ist, deren Macht unübertroffen ist und die gleichermaßen Ehrfurcht und Schrecken hervorruft. Die Auswirkungen der Vergangenheit schlagen Wellen in der Gegenwart und verwischen die Grenzen zwischen Familie, Freunden und Feinden – und das alles unter der Bedrohung eines Titan-Ereignisses am Horizont.

„Monarch: Legacy of Monsters — Season 2 Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett und Anders Holm kehren in ihre Rollen zurück Zu den neuen Gaststars der zweiten Staffel gehören Takehiro Hira, Amber Midthunder, Curtiss Cook, Cliff Curtis, Dominique Tipper und Camilo Jiménez Varón.

Staffel 2 läuft Ende Februar an

Apple TV hat für die zweite Staffel zehn Folgen produzieren lassen, deren erste Episode zum Staffelstart exklusiv auf dem Streamingdienst am 27. Februar 2026 debütieren wird. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 01. Mai 2026 angesetzt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.