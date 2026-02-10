Vodafone CallYa: Kurzzeitig mehr Datenvolumen im Jahrespaket

Vodafone wertet seine CallYa-Jahrestarife kurzfristig auf und spendiert in zwei Paketen deutlich mehr Datenvolumen und zwar ohne Aufpreis. Die Aktion betrifft das CallYa Jahrespaket XS sowie das größere Jahrespaket M. Wir geben einen kompakten Überblick.

Die neuen Datenvolumina

Das CallYa-Jahrespaket XS kommt aktuell für 49,99 Euro mit 40 GB statt der regulären 20 GB. Beim größeren Jahrespaket M gibt es für 99,99 Euro nun 240 GB anstelle von 180 GB. Eine monatliche Aufteilung erfolgt nicht, das enthaltene Datenvolumen lässt sich beliebig über die komplette Laufzeit verteilen.

Flexible Nutzung über 365 Tage

Seit Dezember bietet Vodafone mehrere Jahrespakete an – darunter auch eine Variante mit 1.000 GB für 199,99 Euro. Allen gemeinsam ist das Konzept: Das gesamte Datenvolumen steht für volle 365 Tage zur Verfügung und lässt sich frei einteilen, ohne monatliche Limits.

Die aktuelle Aktion erhöht das Volumen der beiden kleineren Pakete einmalig. Nicht genutzte Daten verfallen am Laufzeitende, eine Kündigung ist nicht nötig, da keine automatische Verlängerung erfolgt.

5G, Allnet-Flat und Bonus bei Rufnummernmitnahme

Enthalten sind 4G- und 5G-Zugang mit bis zu 300 Mbit/s im Download, eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands sowie 2.400 Freiminuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Länder. Wer neu abschließt und seine Rufnummer mitbringt, erhält zusätzlich 10 Euro Bonusguthaben. Die Tarife sind wahlweise als klassische SIM oder eSIM verfügbar.